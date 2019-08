Roger Federer heeft zijn nederlaag in de finale van Wimbledon op wel erg huiselijke wijze een plek weten te geven. De Zwitser heeft zijn gedachten kunnen verzetten tijdens een caravanvakantie met zijn gezin en is helemaal klaar voor de US Open.

De 38-jarige Federer verloor vorige maand op het heilige gras in Londen de finale van Novak Djokovic in een ware thriller. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar verspeelde enkele matchpoints en zag de Serviër de beslissende tiebreak in de vijfde set winnen.

De nummer drie van de wereld nam daarna vakantie en speelde vorige week in Cincinnati zijn enige voorbereidingstoernooi op de US Open, dat hij voor de zesde keer hoopt te winnen. Federer speelt in de eerste ronde op Flushing Meadows tegen de Indiase qualifier Sumit Nagal.

De vakantie heeft hem goed gedaan, zegt hij tegen de BBC. "Ik heb me in jaren niet zo goed gevoeld in aanloop naar de US Open. Dat geeft me vertrouwen. Ook door de manier waarop ik op Wimbledon gespeeld heb."

Roger Federer had het na zijn nederlaag in de Wimbledon-finale tegen Novak Djokovic wel even lastig. (Foto: Pro Shots)

'Ik moet niet te hard voor mezelf zijn'

De Zwitser trok direct na zijn nederlaag op Wimbledon met zijn vrouw en vier kinderen het Zwitserse platteland op met de caravan. "Ik had het wel moeilijk, maar eigenlijk had ik weinig tijd om na te denken over al mijn gemiste kansen. Ik was tegelijk de tafel aan het dekken en activiteiten aan het organiseren voor mijn gezin."

"Natuurlijk dacht ik af en toe terug aan zaken die ik anders had kunnen aanpakken, maar daarna zit je met een glas wijn in je hand met je vrouw te praten en denk je: de halve finale was best goed en de finale eigenlijk ook wel. Je gaat door bepaalde fases heen."

Federer had een paar dagen nodig om alles op een rijtje te zetten. "Uiteindelijk heb ik goed op gravel gespeeld en hetzelfde geldt voor gras. Ik moet niet te hard voor mezelf zijn. Dat zijn zaken die me hier in New York zullen helpen."

In Cincinnati bleek dat de vorm van Federer nog niet optimaal is, aangezien hij in de derde ronde ten onder ging tegen de Rus Andrey Rublev. "Misschien had ik dat wel even nodig, om de knop om te zetten en even goed hard te trainen. Ik voel me helemaal klaar nu."