Kiki Bertens speelt in de eerste ronde van de US Open tegen de Spaanse Paula Badosa. Richèl Hogenkamp werd gekoppeld aan Donna Vekic uit Kroatië.

Bertens kreeg donderdag al te horen dat ze het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar zou starten tegen een qualifier. Zaterdag werden alle spelers die het kwalificatietoernooi met succes hebben doorstaan in het schema ingeloot.

Badosa is de huidige nummer 91 op de wereldranglijst. Zij was in de tweede kwalificatieronde nog in drie sets te sterk voor de Nederlandse Quirine Lemoine.

Vorige maand stond Bertens nog tegenover de 21-jarige Spaanse bij het WTA-toernooi van Palermo. Op het Italiaanse gravel won de Nederlandse overtuigend in twee sets: 6-1 en 7-5.

Bertens is bij de US Open, die maandag van start gaat, als zevende geplaatst. De partij tussen de Wateringse en haar Spaanse opponent staat gepland voor dinsdag op baan 17.

Ook Hogenkamp en Haase dinsdag in actie

Hogenkamp bereikte net als Badosa via de kwalificaties het hoofdtoernooi. De nummer 208 van de wereld treft met Vekic (WTA-23) een speelster die 185 plaatsen hoger staat. De partij wordt dinsdag gespeeld.

Het is voor Hogenkamp haar derde deelname aan de US Open. In 2016 haalde de Doetinchemse de tweede ronde, een jaar later bleef ze in de eerste ronde steken.

Donderdag werd al duidelijk dat Robin Haase, de enige Nederlandse man in het hoofdtoernooi van het enkelspel, in de eerste ronde de Argentijn Diego Schwartzman (ATP-21) treft. Ook Haase, die 154 staat, komt dinsdag pas in actie.