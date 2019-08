Naomi Osaka voelt zich fit genoeg om haar titel te verdedigen op de US Open. De knieblessure die ze onlangs opliep geneest voorspoedig.

"Gelukkig herstel ik altijd snel", zei de Japanse nummer één van de wereld vrijdag in New York. "Het gaat steeds beter."

Osaka (21) moest vorige week bij het WTA-toernooi in Cincinnati opgeven door de knieblessure. "Elke dag kan ik weer iets langer trainen. Het ziet er goed uit", zei ze.

Vorig jaar pakte Osaka in New York haar eerste Grand Slam-titel door in een veelbesproken finale Serena Williams te verslaan. Na afloop ging het vooral over de woede-uitbarsting van de Amerikaanse tegenover de umpire.

Osaka won begin dit jaar ook de Australian Open. In de eerste ronde van de US Open treft ze de Russin Anna Blinkova, de nummer 93 van de wereld.

"Ik voel me ontspannen en comfortabel hier. De laatste maanden waren mijn prestaties niet altijd goed, maar ik weet dat ik in New York altijd sterk speel. Ik maak me geen zorgen."

De US Open begint maandag en duurt tot 8 september. Bij de mannen is Novak Djokovic titelverdediger.