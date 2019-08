Richèl Hogenkamp heeft zich vrijdag geplaatst voor het hoofdtoernooi van de US Open. De Doetinchemse rekende in de derde en laatste kwalificatieronde af met de Russin Varvara Gracheva.

De 27-jarige Hogenkamp versloeg de acht jaar jongere Gracheva, de nummer 184 van de wereld, in twee sets: 6-4 en 7-6 (6). De Nederlandse besliste de partij na ruim anderhalf uur op haar eerste matchpoint.

Hogenkamp leverde in de eerste set een snelle break voorsprong in, maar Gracheva kwam een tweede break niet meer te boven. In het tweede bedrijf werkte de mondiale nummer 208 drie setpunten weg, waarna ze even later zelf wel toesloeg.

Het is de derde keer in haar carrière dat Hogenkamp, die eerder in de kwalificaties de Russin Valeria Savinykh en de Zwitserse Ylena In-Albon klopte, zich voor het hoofdtoernooi van de US Open plaatst. Eerder deed ze dat in 2016 en 2017.

Hogenkamp bereikte voor de negende keer het hoofdschema van een Grand Slam-toernooi. Vijf keer werd ze in de eerste ronde uitgeschakeld en drie keer strandde ze in de tweede ronde.

Door de deelname van Hogenkamp zijn er twee Nederlandse vrouwen actief op de US Open. Kiki Bertens is automatisch toegelaten tot het hoofdtoernooi en kan in de eerste ronde mogelijk Hogenkamp treffen, want de nummer zeven van de wereld begint het toernooi tegen een qualifier.

Tallon Griekspoor verzuimde zijn debuut te maken in het hoofdschema van een Grand Slam-toernooi. (Foto: Getty Images)

Griekspoor mist hoofdtoernooi ondanks ruime voorsprong

Bij de mannen slaagde Tallon Griekspoor er niet in om het hoofdtoernooi te bereiken. De Noord-Hollander ging in bijna twee uur met 6-4, 3-6 en 2-6 onderuit tegen de Argentijn Marco Trungeliti, de nummer 205 van de wereld.

De 23-jarige Griekspoor leek bij een 3-0-voorsprong in de tweede set op weg om zich voor het eerst in zijn carrière plaatsen voor het hoofdschema van een Grand Slam-toernooi. De mondiale nummer 194 won daarna echter nog twee games.

Door de nederlaag van Griekspoor is Robin Haase de enige Nederlander in het mannentoernooi. De Hagenaar werd rechtstreeks toegelaten tot het hoofdtoernooi en neemt het in de eerste ronde op tegen de als twintigste geplaatste Argentijn Diego Schwartzman.