Tallon Griekspoor is nog één overwinning verwijderd van het hoofdtoernooi van de US Open. De Nederlander bereikte donderdag de laatste kwalificatieronde in New York door de Turk Cem Ilkel te verslaan.

Griekspoor trok na 1 uur en 22 minuten aan het langste eind tegen Ilkel: 7-5 en 6-3. Na een spannende eerste set had de Nederlander in het tweede bedrijf aan één break genoeg om de nummer 258 van de wereld te verslaan.

De 23-jarige Griekspoor, die de 194e plek op de wereldranglijst bezet, deed nog nooit mee aan het hoofdtoernooi van een Grand Slam. Hij probeerde zich dit jaar tevergeefs te kwalificeren voor de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon.

In de derde en laatste kwalificatieronde van de US Open neemt Griekspoor het op tegen de Engelsman James Ward (ATP-280) of de Argentijn Marco Trungelliti (ATP-205).

Als Griekspoor die partij wint, zitten er twee Nederlanders in het hoofdtoernooi bij de mannen. Robin Haase was door zijn ranking automatisch toegelaten en neemt het in de eerste ronde op tegen de als twintigste geplaatste Argentijn Diego Schwartzman.

Bij de vrouwen is Kiki Bertens automatisch geplaatst en begonnen vijf Nederlanders aan de kwalificatie. Alleen Richèl Hogenkamp maakt nog kans op een plek in het hoofdtoernooi. Zij neemt het in de derde en laatste kwalificatieronde op tegen de Russische Varvara Gracheva (WTA-184).