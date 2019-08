Kiki Bertens is donderdag bij de loting voor de US Open in de eerste ronde gekoppeld aan een qualifier. Robin Haase begint tegen de als twintigste geplaatste Diego Schwartzman.

Bertens zit in het kwart van het speelschema waarin ook titelverdedigster Naomi Osaka is ingedeeld. Hierdoor zou ze de Japanse in de kwartfinales kunnen treffen. De 27-jarige Nederlandse zakte maandag voor het eerst sinds begin mei uit de top vijf van de wereldranglijst en is nu de nummer zeven van de wereld. Ze is ook als zevende geplaatst in New York.

De pupil van Raemon Sluiter doet voor de achtste keer mee aan de US Open. Vorig jaar zette ze haar beste prestatie neer in Flushing Meadows met een plek in de derde ronde. Daarvoor strandde ze twee keer in de tweede en vier keer in de eerste ronde.

Bertens is dit jaar nog niet heel gelukkig op de Grand Slam-toernooien. Ze haalde de tweede ronde op de Australian Open en Roland Garros en de derde ronde op Wimbledon.

Het opvallendste affiche in de eerste ronde in New York is de partij tussen zesvoudig winnares Serena Williams, de verliezend finaliste van vorig jaar, en Russin Maria Sharapova, die de US Open in 2006 op haar naam schreef. Osaka lootte Russin Anna Blinkova (WTA-67).

Titelverdediger Djokovic begint tegen Spanjaard

In het mannentoernooi trof Haase het niet bij de loting. De 32-jarige Hagenaar, die is afgezakt naar de 154e plek op de wereldranglijst, speelt in de eerste ronde tegen Schwartzman. De Argentijn (27) is de mondiale nummer 21 en stond twee jaar geleden nog in de kwartfinales van de US Open.

Haase deed al negen keer eerder mee in New York. Hij haalde in 2011, 2015 en 2018 de tweede ronde en verloor zes keer in de eerste ronde.

Titelverdediger Novak Djokovic begint het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar met een partij tegen de 26-jarige Spanjaard Roberto Carballés Baena (ATP-76). De drievoudig winnaar uit Servië zit in de helft van het schema van de als derde ingeschaalde Roger Federer, waardoor hij de Zwitser al in de halve finales kan tegenkomen.

Vijfvoudig winnaar Federer treft in de eerste ronde een qualifier. De als tweede geplaatste Rafael Nadal, die drie keer de beste was in New York, begint tegen John Millman (ATP-61). De Australiër zorgde vorig jaar voor een grote verrassing door Federer in de vierde ronde uit te schakelen.

Bertens en Haase zijn als enige Nederlanders rechtstreeks toegelaten tot het hoofdtoernooi van de US Open, dat maandag begint. Richèl Hogenkamp en Tallon Griekspoor kunnen zich nog plaatsen via de kwalificatie.