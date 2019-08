Robin Haase is er niet in geslaagd om de kwartfinales van het ATP-toernooi in het Amerikaanse Winston-Salem te bereiken. De Hagenaar verloor woensdag in de derde ronde in twee sets van de Australiër John Millman.

De 32-jarige Haase ging met 3-6 en 4-6 onderuit tegen Millman, de nummer 61 van de wereld. De partij op het hardcourt in North Carolina nam iets meer dan anderhalf uur in beslag.

Daarmee verzuimde Haase om zich voor het eerst in ruim een jaar te plaatsen voor de kwartfinales van een ATP-toernooi. Vorig jaar reikte hij begin augustus bij het Masters-toernooi van Toronto voor het laatst tot de laatste acht.

In zijn eerste twee wedstrijden in Winston-Salem kwam Haase tot zeventien en elf aces tegen respectievelijk de Amerikaan Denis Kudla en de als vierde geplaatste Portugees João Sousa. Tegen Millman liep zijn service een stuk minder goed en sloeg hij slechts vier aces.

Haase afgegleden naar 154e plaats op wereldranglijst

De Zuid-Hollander repareerde in de eerste set een vroege break achterstand, maar leverde direct daarna opnieuw zijn opslag in. Die voorsprong gaf Millman niet meer uit handen.

In het tweede bedrijf kon Haase tot en met 3-3 gelijke tred houden met de Australiër, maar werd hij in de zevende game gebroken. Die achterstand maakte hij in het vervolg van de partij niet meer ongedaan.

Haase is de laatste weken afgegleden naar de 154e plaats van de wereldranglijst. Het toernooi in Winston-Salem gold voor de Nederlander als laatste voorbereiding op de US Open, die maandag begint. Bij het laatste Grand Slam-toernooi van dit jaar is hij rechtstreeks toegelaten tot het hoofdtoernooi.