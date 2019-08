Richèl Hogenkamp is nog één zege verwijderd van een plek in het hoofdschema op de US Open. De Nederlandse won in New York in de tweede kwalificatieronde eenvoudig van de Russische Valeria Savinykh. Quirine Lemoine en Bibiane Schoofs redden het niet.

De 27-jarige Hogenkamp, de mondiale nummer 208, had twee sets nodig om de één jaar oudere Russin te kloppen: 6-4 en 6-3.

Savinykh staat 29 plekken hoger op de WTA-ranking, maar daar was weinig van te merken. Hogenkamp brak de Russin in set drie liefst drie keer, terwijl ze zelf twee keer haar service inleverde. In de tweede set nam de Doetinchemse direct een break voorsprong en die gaf ze dit keer niet meer uit handen.

Om voor de derde keer het hoofdschema van de US Open te behalen moet Hogenkamp in de laatste kwalificatieronde winnen van de Russin Varvara Gracheva, die Danka Kovinic uit Montenegro de baas was: 7-6 (3) en 6-3. In 2016 en 2017 kwam Hogenkamp ook al uit op Flushing Meadows.

Lemoine en Schoofs in tweede ronde ten onder

Lemoine en Schoofs wisten de laatste kwalificatieronde niet te bereiken. De 27-jarige Lemoine was niet opgewassen tegen Paula Badosa uit Spanje, de nummer twee van de plaatsingslijst.

De nummer 257 van de wereld was in drie sets niet opgewassen tegen Bedosa, die op plek 91 op de WTA-ranglijst staat. Lemoine won nog wel de eerste set, maar redde het daarna niet: 7-6 (6), 4-6 en 2-6.

Schoofs won tegen Kristína Kucová uit Slowakije eveneens de eerste set, maar ook zij kon dat niveau niet vasthouden: 7-6 (1), 2-6 en 3-6. Kucová staat op plek 153 van de ranglijst, Schoofs is de nummer 160.