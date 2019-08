Tallon Griekspoor heeft dinsdag (lokale tijd) de tweede ronde van de kwalificatie voor de US Open bereikt. Arantxa Rus en Lesley Pattinama-Kerkhove gingen in hun eerste partij in New York direct ten onder.

Griekspoor stapte na ruim anderhalf uur als winnaar van de baan tegen Elias Ymer: 7-5 en 6-2. De Zweed ging vooral een stuk minder goed om met zijn breakkansen tegen de Nederlander, die 76 plekken lager op de wereldranglijst staat (118 om 194).

De 23-jarige Griekspoor deed in zijn loopbaan nog nooit mee aan een Grand Slam-toernooi. Eerder dit jaar strandde hij in de kwalificaties voor de Australian Open (eerste ronde), Roland Garros (eerste ronde) en Wimbledon (tweede ronde).

Voor een plek in de beslissende derde ronde neemt Griekspoor het op tegen de Turk Sem Ilkel. De nummer 258 van de wereld rekende in de eerste kwalificatieronde af met de Colombiaan Roberto Quiroz.

Rus en Pattinama-Kerkhove verliezen

Rus verloor van de Bulgaarse Isabella Shinikova, die met 1-6, 6-4 en 6-1 aan het langste eind trok. De Nederlandse was als zevende geplaatst in de kwalificatie voor het hardcourttoernooi in New York.

De 28-jarige Rus wist zich dit jaar voor geen enkele Grand Slam te plaatsen. In haar carrière speelde ze veertien grote toernooien, waarbij een plek in de vierde ronde op Roland Garros in 2012 haar beste resultaat is.

Pattinama-Kerkhove werd eveneens in de eerste kwalificatieronde uitgeschakeld. De 28-jarige Nederlandse verloor in drie sets van de Zweedse Johanna Larsson: 3-6, 7-6 (2) en 7-6 (3). Pattinama-Kerkhove speelde in haar loopbaan twee Grand Slams. Zowel op de US Open van 2017 als Wimbledon dit jaar sneuvelde ze in de eerste ronde.

Maandag wisten Richèl Hogenkamp, Bibiane Schoofs en Quirine Lemoine wel de eerste ronde van de kwalificatie te overleven. Zij moeten nog twee speelsters verslaan voor een plek in het hoofdtoernooi. Kiki Bertens en Robin Haase zijn automatisch geplaatst.