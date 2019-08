Robin Haase heeft dinsdag de achtste finales van het ATP-toernooi in Winston-Salem bereikt. Op het Amerikaanse hardcourttoernooi was hij in drie sets te sterk voor João Sousa: 6-4, 3-6 en 4-6.

Haase serveerde met elf aces opnieuw heel behoorlijk. Zondag sloeg hij liefst zeventien aces in de eersterondepartij tegen Denis Kudla (6-4 en 7-6 (3)).

De Portugees Sousa had aan één break voldoende om de eerste set te winnen. In het tweede bedrijf was er opnieuw slechts één break, ditmaal in het voordeel van de Nederlander.

In de beslissende derde set ging het tot 3-3 gelijk op, waarna Haase de beslissende break plaatste tegen de nummer 44 van de wereld, die als vierde geplaatst was in Winston-Salem. In de slotfase behield Haase zonder problemen zijn twee opslagbeurten, waardoor hij de wedstrijd naar zich toe trok.

Haase afgezakt naar 154e plek op wereldranglijst

In de achtste finale neemt Haase het op tegen John Millman uit Australië, die dinsdag in de tweede ronde te sterk was voor de Italiaan Marco Cecchinato.

Haase is de laatste weken afgegleden naar de 154e plaats van de ATP-ranking. Het toernooi in de staat North Carolina is voor de Hagenaar de laatste voorbereiding op de US Open, die maandag begint.