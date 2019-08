Lee Duck-hee heeft maandag (lokale tijd) voor een primeur gezorgd. De 21-jarige Zuid-Koreaan won in de eerste ronde in Winston-Salem en is daardoor de eerste dove tennisser met een zege in het hoofdschema van een toernooi op de ATP Tour.

Lee rekende op het Amerikaanse hardcourt in twee sets af met de Zwitser Henri Laaksonen: 7-6 (4) en 6-1.

"Mensen lachten me uit vanwege mijn handicap. Ze vertelden me dat ik niet zou moeten spelen", zei de nummer 212 van de wereld na zijn zege. "Het was absoluut lastig, maar mijn familie en vrienden hebben me erdoorheen gesleept. Mijn boodschap aan mensen die slechthorend zijn is dat ze niet ontmoedigd moeten raken. Als je heel erg je best doet, kun je alles doen wat je wil."

Lee antwoordde op zijn persconferentie met hulp van een vrijwilliger die de vragen vanuit het Engels naar het Koreaans vertaalde, en zijn verloofde Soopin die de vragen aan de Zuid-Koreaan doorgaf en de antwoorden vervolgens weer aan de vertaler meldde.

Lee is al zijn hele leven doof. Hij gebruikt geen gebarentaal om te communiceren, omdat hij in Zuid-Korea geleerd heeft om te liplezen. De rechtshandige tennisser vertrouwt vooral op handgebaren voor de beslissingen van lijn- en scheidsrechters.

De voormalig nummer drie van de wereld bij de junioren is prof sinds 2013. Hij speelde de afgelopen jaren vooral Challengers in Azië. In Winston-Salem staat hij voor het eerst in een hoofdtoernooi op de ATP Tour.

Andy Murray heeft veel bewondering voor Lee Duck-hee. (Foto: Pro Shots)

Murray verliest weer in eerste ronde

Andy Murray was een van de spelers die zijn bewondering voor Lee uitsprak. "Als ik met een koptelefoon op moest spelen, zou het ongelooflijk moeilijk zijn om de snelheid of de spin van de bal goed in te schatten. We gebruiken onze oren heel veel tijdens het tennissen. Het is absoluut een groot nadeel om niets te kunnen horen, dus het is heel knap wat Lee doet."

De 32-jarige Murray verloor zelf maandag in de eerste ronde in Winston-Salem met 7-6 en 7-5 van de Amerikaan Tennys Sandgren.

De voormalig nummer één van de wereld, die aan het begin van dit jaar een zware heupoperatie onderging, wacht nog op zijn eerste zege in het enkelspel sinds zijn rentree.

De Brit speelde vorige week in Cincinnati zijn eerste singlepartij sinds de Australian Open in januari. Hij verloor toen in de eerste ronde van Richard Gasquet.