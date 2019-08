Amanda Anisimova doet volgende week niet mee aan de US Open. Het Amerikaanse toptalent heeft zich afgemeld voor het Grand Slam-toernooi vanwege het plotselinge overlijden van haar vader en coach Konstantin Anisimov.

Het is nog niet bekend waaraan de vader van Anisimova is overleden. De manager van de Amerikaanse bevestigt alleen aan ESPN dat ze door zijn overlijden niet in staat is om volgende week acte de présence te geven op Flushing Meadows.

De pas zeventienjarige Anisimova, die in haar nog prille carrière altijd werd begeleid door haar vader, kende dit jaar haar definitieve doorbraak bij de senioren door uit het niets de halve finales van Roland Garros te bereiken.

Anisimova rekende in de kwartfinales af met titelverdedigster Simona Halep en verloor vervolgens in de halve eindstrijd van de Australische Ashleigh Barty. Twee maanden eerder had ze in het Colombiaanse Bogota haar eerste WTA-titel veroverd.

Anisimova nummer 24 van de wereld

Na haar stunt op Roland Garros deed Anisimova ook mee aan Wimbledon, maar daar kon ze niet opnieuw voor een verrassing zorgen. Het toptalent ging in de tweede ronde van het prestigieuze grastoernooi onderuit tegen de Poolse Magda Linette.

Door haar sterke prestaties dit jaar maakte Anisimova een flinke sprong op de wereldranglijst. De op dit moment jongste speelster uit de top honderd van de WTA-ranking begon het jaar als mondiale nummer 87 en mag zich momenteel de nummer 24 van de wereld noemen.

De US Open gaat maandag 26 augustus van start in New York. Naomi Osaka verdedigt haar titel bij de vrouwen en Novak Djokovic won het Grand Slam-toernooi op hardcourt vorig jaar bij de mannen.