Bibiane Schoofs en Quirine Lemoine hebben maandagavond (lokale tijd) in navolging van Richèl Hogenkamp de eerste ronde van de kwalificatie voor de US Open overleefd.

De 31-jarige Schoofs rekende in twee sets af met Ulrikke Eikeri: 6-4 en 6-3. De nummer 160 van de wereld plaatste liefst vijf breaks tegen de 26-jarige Noorse (WTA-227) en dat was meer dan genoeg om zonder setverlies door te gaan.

In de tweede kwalificatieronde neemt Schoofs het op tegen de Slowaakse Kristina Kucova. De nummer 153 van de wereld was in haar openingspartij te sterk voor de als vijftiende geplaatste Belgische Greet Minnen.

Schoofs bereikte in haar loopbaan nog nooit het hoofdschema van een Grand Slam-toernooi. Ze deed dit jaar ook mee aan de kwalificaties voor de Australian Open en Roland Garros, maar strandde respectievelijk in de tweede en eerste ronde.

Pittige opgave voor Lemoine

De 27-jarige Lemoine had meer moeite dan Schoofs met het bereiken van de tweede ronde op Flushing Meadows. De mondiale nummer 257 trok na een marathonpartij van 2 uur en 38 minuten knap aan het langste eind tegen de Kroatische Tereza Mrdeza: 1-6, 7-5 en 7-6 (5).

Lemoine, die in het verleden alleen op Roland Garros (2017) het hoofdschema van een Grand Slam-toernooi haalde en toen in de eerste ronde werd uitgeschakeld, wacht in de tweede ronde een pittige opgave. Ze neemt het dan op tegen de Spaanse Paula Bedosa, de nummer 91 van de wereld.

In totaal hopen zes Nederlanders zich te kwalificeren voor de US Open. Naast Hogenkamp - zij bereikte maandagavond al de tweede kwalificatieronde - Schoofs en Lemoine zijn dat Arantxa Rus, Lesley Pattinama Kerkhove en Tallon Griekspoor. Er moeten drie partijen worden gewonnen om het hoofdtoernooi te bereiken.

De US Open gaat op maandag 26 augustus van start in New York. Novak Djokovic won het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar vorig jaar bij de mannen, Naomi Osaka zegevierde bij de vrouwen.