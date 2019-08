Richèl Hogenkamp heeft maandag een eerste stap gezet naar deelname aan de US Open. De Nederlandse nummer 208 van de wereld overleefde de eerste kwalificatieronde zonder setverlies.

Hogenkamp won met 6-4 en 7-6 (5) van de Zwitserse Ylena In-Albon, die op de wereldranglijst de 234e positie bezet. In de volgende ronde wacht de Russin Valeria Savinykh (WTA-179).

De 27-jarige Hogenkamp was acht keer present op een Grand Slam-toernooi, waarvan twee keer op de US Open. In 2016 reikte ze tot de tweede ronde en twee jaar geleden werd ze direct uitgeschakeld in New York.

Spelers die aan de kwalificaties meedoen moeten drie partijen winnen om de US Open te halen. Naast Hogenkamp doen Lesley Kerkhove, Arantxa Rus, Bibiane Schoofs, Quirine Lemoine en Tallon Griekspoor een gooi naar een ticket.

De US Open begint over een week. Bij de mannen verdedigt Novak Djokovic zijn titel en bij de vrouwen won Naomi Osaka vorig jaar in een veelbesproken finale van Serena Williams. De deelname van de geblesseerde Osaka is nog onzeker.