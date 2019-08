Sloane Stephens en haar Nederlandse coach Sven Groeneveld hebben al na drie maanden besloten om niet samen verder te gaan, zo heeft de Amerikaanse toptennisster maandag bekendgemaakt.

"Na veel nadenken hebben Sven en ik besloten om ieder onze eigen weg te gaan. Verandering is nooit makkelijk, maar ik ben dankbaar voor onze samenwerking", schrijft Stephens op Twitter.

Toen Stephens en Groeneveld in mei hun samenwerking aangingen, was de Amerikaanse de nummer acht van de wereld. De US Open-winnares van 2017 strandde in de afgelopen drie maanden onder meer in de kwartfinales van Roland Garros en de derde ronde van Wimbledon.

De 26-jarige Stephens, die verloofd is met voetballer en oud-AZ-spits Jozy Altidore, bleef op zes WTA-titels staan. Ze kwam onder Groeneveld nergens verder dan de kwartfinales en is nu de mondiale nummer elf.

Groeneveld werkte in het verleden al samen met grote namen als Maria Sharapova, Caroline Wozniacki, Ana Ivanovic, Monica Seles, Arantxa Sánchez Vicario, Mary Pierce, Tommy Haas, Michael Stich en Greg Rusedski.