Kiki Bertens is voor het eerst in maanden uit de top vijf van de wereldranglijst gezakt. De Westlandse bezet op de maandag verschenen WTA-ranking de zevende plek.

De 27-jarige Bertens daalt twee plekken door haar vroege uitschakeling op het prestigieuze WTA-toernooi van Cincinnati, dat ze vorig jaar nog op haar naam schreef. Dit keer strandde ze al in de tweede ronde door een nederlaag tegen de Amerikaanse Venus Williams.

Die vroege uitschakeling heeft tot gevolg dat Bertens veel punten voor de wereldranglijst verliest en daar profiteert Elina Svitolina optimaal van. De 24-jarige Oekraïense reikte tot de kwartfinales en verloor ook wat punten, maar stijgt desondanks twee plekken naar de vijfde positie.

Ook de Tsjechische Petra Kvitová heeft meer punten dan Bertens (4.485 om 4.400) en blijft op de zesde positie staan. De Nederlandse houdt in de top tien nog wel Serena Williams, Aryna Sabalenka en Madison Keys (winnares in Cincinnati) achter zich.

Het is de eerste keer sinds begin mei dat Bertens niet in de top vijf staat. Ze won die maand het graveltoernooi van Madrid en bereikte een week later de halve finales in Rome, waarna ze zich de nummer vier van de wereld mocht noemen.

Kiki Bertens maakte de verwachtingen in Cincinnati niet waar. (Foto: Pro Shots)

Osaka nog steeds nummer één

Hoewel Bertens de laatste maanden twee keer de finale van een WTA-toernooi bereikte (verlies in Rosmalen en Palermo), liet ze op de Grand Slam-toernooien de nodige punten liggen. Op Roland Garros moest ze in de tweede ronde opgeven door ziekte en op Wimbledon werd ze al in de derde ronde uitgeschakeld door Barbora Strýcová.

Naomi Osaka mag zich nog steeds de nummer één van de wereld noemen. De Japanse moest in de kwartfinales opgeven met een knieblessure en had aan kop van de ranking afgelost kunnen worden door Ashleigh Barty, maar de Australische strandde in de halve eindstrijd en kwam zo één zege tekort.

De topspeelsters komen deze week niet in actie, want volgende week gaat de US Open al van start. Het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar werd vorig jaar gewonnen door Osaka. Bertens reikte vorig jaar tot de derde ronde in New York, waarmee ze haar beste prestatie ooit noteerde op de US Open.

Top tien WTA-ranking 1. Naomi Osaka - 6.606 punten

2. Ashleigh Barty - 6.501 punten

3. Karolína Plísková - 6.315 punten

4. Simona Halep - 4.743 punten

5. Elina Svitolina - 4.492 punten

6. Petra Kvitová - 4.485 punten

7. Kiki Bertens - 4.325 punten

8. Serena Williams - 3.935 punten

9. Aryna Sabalenka - 3.320 punten

10. Madison Keys - 3.267 punten

Haase zakt verder weg op ATP-ranking

Bij de mannen zakte Robin Haase verder weg op de wereldranglijst. De 32-jarige Hagenaar, die vorige week al uit de top honderd viel, bezet nu de 154e positie op de ranking. Het is zijn slechtste notering sinds 24 mei 2010.

Daniil Medvedev deed door zijn toernooizege in Cincinnati deze week uitstekende zaken. De 23-jarige Rus stijgt van de achtste naar de vijfde plek. De Japanner Kei Nishikori daalt van de vijfde naar de zevende plaats.

In de top veranderde er verder niks. Novak Djokovic mag zich nog altijd de aanvoerder van de wereldranglijst noemen op comfortabele voorsprong van naaste belager Rafael Nadal (tweede) en Roger Federer (derde).

Robin Haase is nu de nummer 154 van de wereld. (Foto: Pro Shots)