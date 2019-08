Robin Haase heeft zondagavond op knappe wijze de tweede ronde van het ATP-toernooi in Winston-Salem bereikt. De Hagenaar rekende op het Amerikaanse hardcourt af met Denis Kudla.

Haase trok na ruim anderhalf uur aan het langste eind tegen Kudla: 6-4 en 7-6 (3). De Nederlander won relatief veel punten op zijn eerste service en sloeg liefst zeventien aces tegen de 27-jarige Amerikaan, die de 111e positie op de ranking bezet.

Voor de 32-jarige Haase is zijn overwinning een opsteker na een moeizame periode. Op zijn laatste drie toernooien (Umag, Hamburg en Montreal) strandde de kopman van het Nederlandse tennis telkens in de eerste ronde.

Mede daardoor zakte hij vorige week weg uit de top honderd van de wereldranglijst. Haase, die op het hoogtepunt van zijn carrière de 33e plek bezette, begon afgelopen week als nummer 123 van de wereld en is inmiddels naar de 154e positie afgezakt.

In de tweede ronde neemt Haase het op tegen Joao Sousa. De dertigjarige Portugees (ATP-43) hoefde door een bye niet in actie te komen in de eerste ronde. Haase deed vijf keer eerder mee in Winston-Salem, waar hij in 2011 tot de halve finales reikte.

Het ATP-toernooi in de Amerikaanse stad geldt als laatste voorbereiding op de US Open. Het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar begint op maandag 26 augustus in New York.