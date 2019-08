Novak Djokovic heeft zich zaterdag (lokale tijd) niet weten te plaatsen voor de finale het Masters-toernooi in Cincinnati. De nummer één van de wereld was niet opgewassen tegen de Rus Daniil Medvedev. Demi Schuurs verloor de finale van het dubbelspel bij de vrouwen.

Djokovic won op het Amerikaanse hardcourt nog wel de eerste set, maar bleek daarna niet opgewassen tegen de mondiale nummer acht: 6-3, 3-6 en 3-6.

De Serviër leek de zaken lang op orde te hebben. Na winst in de eerste set, kreeg hij in het tweede bedrijf bij 3-2 een breekpunt. Medvedev sloeg dat weg en pakte ook de drie daaropvolgende games, waarna hij ook de beslissende set won.

De Rus verkeert momenteel in grote vorm. Het is al het derde toernooi op rij waarbij hij de finale bereikt, al wist hij geen van die finales te winnen. In Washington was Nick Kyrgios hem de baas, waarna hij in Montreal verloor van Rafael Nadal.

"Eigenlijk ben ik nu verplicht om te winnen", zei de Rus met een grote lach op zijn gezicht. "De finale tegen 'Rafa' was zwaar, want ik was gewoon kansloos. Maar tegen Nick heb ik kansen gehad en ze niet afgemaakt. Morgen ga ik er alles aan doen en hopelijk win ik nu wel."

Medvedev speelt zondag in de finale tegen David Goffin. De Belg won eerder met 6-3 en 6-4 van de Fransman Richard Gasquet en plaatste zich op die manier voor de eerste keer in zijn loopbaan voor de finale van een Masters-toernooi.

Bij het vrouwendubbel ging de titel aan de neus van Demi Schuurs (rechts) voorbij. (Foto: Pro Shots)

Schuurs verliest dubbelfinale

Schuurs wist met de Duitse Anna-Lena Grönefeld de finale van het dubbelspel niet te winnen. De 26-jarige Nederlandse was met de Duitse kansloos tegen de Tsjechische Lucie Hradecká en de Sloveense Andreja Klepac: 4-6 en 1-6.

Voor Schuurs was het de tweede verloren finale op rij. Vorige week verloor ze samen met Grönefeld ook al de finale in Toronto.

Vorig jaar bereikte ze eveneens de finale in Cincinnati. Ook die verloor ze samen met de Belgische Elise Mertens van Hradecká en haar toenmalige partner Ekaterina Makarova uit Rusland.