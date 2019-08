Ashleigh Barty is er zaterdag niet in geslaagd om de eerste plaats op de wereldranglijst te heroveren. De Australische ging in de halve finales van het sterk bezette WTA-toernooi van Cincinnati verrassend onderuit tegen Svetlana Kuznetsova.

De 23-jarige Barty verloor in twee sets van de elf jaar oudere Kuznetsova: 2-6 en 4-6. De Russin, die door blessureleed is afgezakt naar de 153e plaats op de wereldranglijst, besliste de partij na iets meer dan een uur op haar eerste matchpoint.

Barty begon de partij nog goed en had meteen een break voorsprong te pakken. Daarna won de mondiale nummer twee geen enkele game meer in de eerste set. In het tweede bedrijf had Kuznetsova voldoende aan een vroege break.

Bij een overwinning op Kuznetsova had Barty de eerste plaats op de wereldranglijst weer overgenomen van Naomi Osaka. De Japanse nam de koppositie op de WTA-ranking afgelopen maandag over van de Roland Garros-winnares en gaf vrijdag in Cincinnati met een knieblessure op in haar kwartfinale tegen de Amerikaanse Sofia Kenin.

Eerder deze week verraste Kuznetsova, voormalig winnares van Roland Garros en de US Open, ook de Tsjechische Karolína Plísková en de Amerikaanse Sloane Stephens in Cincinnati.

Kuznetsova, die eerder deze week een wildcard kreeg voor de US Open, speelt in de finale tegen Madison Keys. De 24-jarige Amerikaanse was in twee sets te sterk voor haar landgenote Sofia Kenin: 7-5 en 6-4.

Svetlana Kuznetsova viert het bereiken van de finale in Cincinnati. (Foto: Pro Shots)

Goffin voor het eerst naar Masters-finale

Bij de mannen plaatste David Goffin zich in Cincinnati voor het eerst in zijn carrière voor de finale van een Masters-toernooi. De Belg zette de Fransman Richard Gasquet met 6-3 en 6-4 aan de kant.

De 28-jarige Goffin stond wel al vier keer in de halve eindstrijd van een Masters-toernooi. Vorig jaar reikte de nummer negentien van de wereld tot de laatste vier in Cincinnati en moest hij geblesseerd opgeven tegen Roger Federer.

In de finale neemt Goffin het op tegen de winnaar van de ontmoeting tussen Novak Djokovic en de Rus Daniil Medvedev. Die partij staat in de nacht van zaterdag op zondag op het programma.