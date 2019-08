Serena en Venus Williams krijgen vanaf volgende week op de US Open niet te maken met de veelbesproken umpire Carlos Ramos. De organisatie van het Grand Slam-toernooi houdt de Portugees bewust weg van partijen van de Amerikaanse zusjes.

Aanleiding voor dat besluit zijn de gebeurtenissen tijdens de bizarre finale van vorig jaar, waarin Serena Williams onderuitging tegen Naomi Osaka. De door de Japanse gewonnen eindstrijd werd volledig overschaduwd door het conflict dat Williams en Ramos met elkaar hadden.

De umpire gaf de Amerikaanse in de tweede set een waarschuwing omdat haar coach Patrick Mouratoglou tegen de regels in contact met haar zocht. Daarna kreeg Williams nog een waarschuwing en een strafpunt vanwege het gooien van haar racket.

Uit frustratie zou Williams de umpire een "dief" hebben genoemd en dat kwam haar op een derde waarschuwing en dus een game penalty te staan. Williams was woedend en maakte stampij op het Amerikaanse hardcourt - ze eiste excuses van Ramos - maar kreeg nul op rekest en verloor de wedstrijd even later.

Serena Williams moest vorig jaar gekalmeerd worden in de US Open-finale. (Foto: Pro Shots)

'We willen de focus volledig op het toernooi hebben'

Om een herhaling van die taferelen te voorkomen, zal Ramos niet als umpire fungeren bij wedstrijden van Serena en Venus Williams. "We willen de focus volledig op het toernooi hebben en vooruitkijken", zegt Stacey Allaster van de Amerikaanse tennisbond in gesprek met The New York Times.

"Deze maatregel geldt alleen voor dit jaar. Het is niet nodig om iedereen weer in de spotlights te zetten als het niet hoeft. Er zijn in drie weken meer dan negenhonderd wedstrijden hier, dus er is genoeg te doen voor Carlos."

Door haar nederlaag tegen Osaka greep Williams naast een 24e Grand Slam-titel, waarmee ze het record van de Australische Margaret Court zou evenaren. Ze won de US Open tot dusver zes keer en in 2014 voor het laatst.

Het is overigens nog geen zekerheid dat Williams dit jaar meedoet aan de US Open, die maandag 26 augustus begint. Ze gaf in de finale van het hardcourttoernooi in Toronto op door een rugblessure en meldde zich vervolgens af voor het toernooi in Cincinnati. Titelverdedigster Osaka heeft een knieblessure en doet mogelijk ook niet mee in New York.