Naomi Osaka houdt er rekening mee dat ze niet in staat is om vanaf volgende week haar titel te verdedigen op de US Open. De Japanse raakte vrijdag tijdens haar kwartfinaleduel op het WTA-toernooi van Cincinnati geblesseerd en moest opgeven.

De 21-jarige Osaka liet zich tijdens de derde set tegen de Amerikaanse Sofia Kenin behandelen nadat ze pijn voelde in haar linkerbeen. De mondiale nummer één hoopte nog verder te kunnen spelen, maar vond dat niet verantwoord en staakte de wedstrijd (4-6, 6-1 en 0-2).

"Ik heb geen idee wat er met mijn been aan de hand is", bekende Osaka na afloop op haar persconferentie. "Mijn pijngrens is echt heel hoog en normaal gesproken speel ik ook gewoon door bij dit soort pijntjes. Ik heb echt een hekel aan opgeven, zeker omdat we er een mooie wedstrijd van maakten."

"Het voelde ook niet eerlijk naar Sofia toe. Daarom vroeg ik mijn fysiotherapeut of ze het verantwoord vond om door te spelen en probeerde ik vervolgens de set nog af te maken. Maar ik voelde zelf al aan dat het niet mogelijk zou zijn."

De blessure komt op een vervelend moment voor Osaka, die deze week de nummer één-positie weer overnam van Ashleigh Barty. Diezelfde Barty bereikte wel de halve finales in Cincinnati en kan Osaka weer aflossen aan kop van de WTA-ranking door de finale te halen.

Naomi Osaka feliciteert Sofia Kenin na haar opgave. (Foto: Getty Images)

'Ik maak me wel een beetje zorgen'

Bovendien gaat op maandag 26 augustus de US Open van start. Osaka won het Grand Slam-toernooi in New York vorig jaar door Serena Williams in een bizarre finale te verslaan, maar ze vreest haar titel niet te kunnen verdedigen.

"Dit is echt vervelend, want ik wilde juist niet geblesseerd raken in aanloop naar de US Open. Nu maak ik me wel een beetje zorgen. Vorig jaar won ik de US Open, dit jaar moet ik eerst nog maar eens proberen om überhaupt mee te doen", aldus Osaka.

"Door deze blessure is er een kans van minstens 1 procent dat ik niet in staat ben om in actie te komen en dat zorgt echt voor twijfels. Al zal ik waarschijnlijk toch wel gaan spelen, ook als de dokter zegt dat ik het niet moet doen."

Osaka heeft tot dusver twee Grand Slam-titels op haar naam staan, want na de US Open ging ze in januari ook op de Australian Open met de eindzege aan de haal. Ze won in haar nog prille carrière ook het prestigieuze toernooi van Indian Wells (2018).