Novak Djokovic heeft vrijdag (lokale tijd) op overtuigende wijze de halve finales van het Masters-toernooi in Cincinnati bereikt. De Serviër rekende in twee sets af met de Fransman Lucas Pouille.

Djokovic had anderhalf uur nodig om de 25-jarige Pouille te verslaan: 7-6 (2) en 6-1. De nummer één van de wereld incasseerde geen enkele break tegen de mondiale nummer 31 en won zelf twee keer de servicegame van zijn opponent.

Door zijn overtuigende zege is Djokovic nog altijd zonder setverlies in Cincinnati. Hij rekende eerder dit toernooi af met de Amerikaan Sam Querrey en de Spanjaard Pablo Carreño Busta. Voor een plek in de finale neemt Djokovic het op tegen Daniil Medvedev.

De 32-jarige Djokovic won het Masters-toernooi in Cincinnati vorig jaar voor de eerste keer. Hij bereikte vijf keer eerder de finale op het Amerikaanse hardcourt, maar Andy Murray (2008 en 2011) en Roger Federer (2009, 2012, 2015) bleken in die edities te sterk.

De andere halve finale in Cincinnati gaat tussen de Fransman Richard Gasquet en de Belg David Goffin. Het toernooi in de Verenigde Staten geldt als belangrijkste voorbereiding op de US Open, het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar, dat maandag 26 augustus van start gaat.