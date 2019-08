Naomi Osaka en Karolína Plísková zijn vrijdag niet door de kwartfinales van het sterk bezette WTA-toernooi in Cincinnati gekomen. Nummer één van de wereld Osaka gaf geblesseerd op, terwijl de als derde geplaatste Plísková onderuit tegen de Russin Svetlana Kuznetsova. Ashleigh Barty bereikte wel de halve eindstrijd.

Osaka moest vanwege een knieblessure opgeven in haar partij tegen de Amerikaanse Sofia Kenin, nadat ze de eerste set met 6-4 had verloren maar de tweede met 6-1 had gewonnen.

In de beslissende set, bij een stand van 2-0 voor Kenin, staakte de Japanse na een medische behandeling de strijd. De blessure is slecht nieuws voor Osaka, aangezien ze volgende week haar titel verdedigt op de US Open.

Om de finale te bereiken in Cincinnati moet Kenin afrekenen met een landgenote. Ze speelt tegen de winnares van de partij tussen Venus Williams en Madison Keys.

Ook Plísková haalde de laatste vier niet. (Foto: Pro Shots)

Kuznetsova verrast Plísková

De 27-jarige Plísková ging in een partij van ruim twee uur met 6-3, 6-7 (2) en 3-6 onderuit tegen Kuznetsova. De 34-jarige Russin stond ooit tweede op de wereldranglijst, maar is inmiddels afgezakt naar de 153e plaats.

Plísková leek op weg naar de overwinning toen ze in de tweede set op 5-4 mocht serveren voor de wedstrijd. Kuznetsova knokte zich echter terug, won de tiebreak en had in de derde set genoeg aan een vroege break.

Bij de laatste vier stuit Kuznetsova op Barty, die in drie sets afrekende met de Griekse Maria Sakkari: 5-7, 6-2 en 6-0. De 23-jarige Australische raakte afgelopen maandag de eerste plek op de wereldranglijst kwijt aan Naomi Osaka.

Ashleigh Barty kende een stroeve start tegen Maria Sakkari. (Foto: Pro Shots)

Titelverdedigster Bertens strandde al in tweede ronde

Voor Kiki Bertens zat het toernooi in Ohio er al na één partij op. De Westlandse, die in de openingsronde een bye had, ging in de tweede ronde onderuit tegen Venus Williams.

Vorig jaar schreef Bertens het toernooi in Cincinnati nog op haar naam, waardoor ze dus veel punten voor de wereldranglijst verliest. De kopvrouw van het Nederlandse tennis zal maandag van de vijfde naar de zevende plaats zakken.