Andy Murray komt volgende week in Winston-Salem voor de tweede keer in actie in het enkelspel sinds zijn rentree. De Schot accepteerde donderdag een wildcard voor het hardcourttoernooi in de Verenigde Staten.

De 32-jarige Murray deed deze week mee aan het Masters-toernooi van Cincinnati, waar hij na lange afwezigheid zijn rentree maakte in het enkelspel. Hij liet zich na de Australian Open begin dit jaar opereren aan zijn heup en stond maanden aan de kant, al speelde hij de laatste maanden wel toernooien in het dubbelspel.

Zijn rentree in Cincinnati verliep niet bepaald succesvol, want Murray werd in de eerste ronde van het Masters-toernooi direct uitgeschakeld door Richard Gasquet. De Fransman gunde de voormalige nummer één van de wereld geen enkele set.

Na die wedstrijd liet Murray weten in ieder geval niet in actie te komen op de US Open, het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar dat maandag 26 augustus begint. Hij accepteerde wel een wildcard voor het toernooi in Winston-Salem.

"Ik heb nu wedstrijdritme nodig en ik wil mezelf blijven testen in het enkelspel", verklaart Murray zijn keuze. "Winston-Salem is de perfecte plek voor mij om dat te doen. Van andere spelers hoor ik dat de faciliteiten daar goed zijn en de weersvoorspellingen mogen er ook zijn. Het is een nieuwe stap in mijn comeback."

Het hardcourttoernooi van Winstom-Salem gaat zondag van start en duurt tot en met 24 augustus. Murray deed nog nooit eerder mee aan het relatief kleine toernooi.