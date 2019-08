Roger Federer is donderdag in de derde ronde van het Masters-toernooi in Cincinnati uitgeschakeld. De Zwitser verloor op het Amerikaanse hardcourt van de Rus Andrey Rublev. Novak Djokovic bereikte zonder veel moeite wel de kwartfinales.

Rublev, de nummer zeventig van de wereld, was op het Western & Southern Open in twee sets verrassend te sterk voor de als derde geplaatste Federer: 6-3 en 6-4.

Rublev serveerde uitstekend tegen Federer, die het toernooi maar liefst zeven keer op zijn naam schreef. Met name op zijn eerste opslag gaf hij de Zwitser amper een kans. Zelf was de Rus bijzonder doeltreffend op de belangrijke momenten. Hij benutte drie van de vier kansen op een break die Federer toestond.

Het is pas de eerste keer dat de 21-jarige Rublev de kwartfinales van een dergelijk groot toernooi haalt. Daarin neemt hij het op tegen landgenoot Daniil Medvedev.

Medvedev, de nummer negen van de plaatsingslijst, was op zijn beurt in twee sets veel te sterk voor de Duitser Jan-Lennard Struff: 6-2 en 6-1.

Roger Federer in actie tegen de Rus Andrey Rublev. (Foto: Pro Shots)

Djokovic simpel langs Carreño Busta

In tegenstelling tot Federer voegde titelverdediger Djokovic zich wel bij de laatste acht. De nummer één van de wereld was in twee sets te sterk voor de Spanjaard Pablo Carreño Busta: 6-3 en 6-4. De partij duurde anderhalf uur.

De 32-jarige Djokovic incasseerde geen enkele break tegen Carreño Busta en sloeg zelf wel twee keer toe op de service van de 28-jarige Spanjaard, die de 53e plek op de wereldranglijst bezet.

In de kwartfinales wacht Djokovic een krachtmeting met de Fransman Lucas Pouille. De Serviër won het Masters-toernooi van Cincinnati vorig jaar voor de eerste keer door Federer in de finale te verslaan.

Bij de vrouwen slaagde Simona Halep er niet in de kwartfinales te bereiken. De 27-jarige Roemeense verloor na een spannende partij in drie sets van de Amerikaanse Madison Keys: 1-6, 6-3 en 5-7. Keys wacht nu een treffen met Venus Williams, die titelverdedigster Kiki Bertens in de tweede ronde uitschakelde.