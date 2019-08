Nick Kyrgios heeft van de mondiale tennisbond ATP een boete van ruim 100.000 euro gekregen. Aanleiding is zijn woede-uitbarsting tegen scheidsrechter Fergus Murphy tijdens het Masters-toernooi in Cincinnati.

De Australiër kreeg het aan het einde van de tweede set van zijn tweederondepartij tegen de Rus Karen Khachanov (7-6 (3), 6-7 (4) en 2-6-nederlaag) aan de stok met Murphy. Kyrgios vond dat de Ierse arbiter de schotklok te vroeg startte, waardoor hij zich te veel moest haasten om te serveren.

Kyrgios schreeuwde dat hij het een schande vond en noemde de Ier "de slechtste scheidsrechter in het tennis". "Elke keer als hij de umpire bij mijn wedstrijd is, doet hij stomme shit." Ook weigerde hij Murphy na zijn partij een hand te geven en sloeg hij uit frustratie twee rackets kapot.

De 24-jarige Australiër is daar nu flink voor beboet. Ook een schorsing behoort nog tot de mogelijkheden. Daarover doet de bond pas uitspraak als het volledige onderzoek is afgerond.

Het is zeker niet de eerste keer dat de omstreden Kyrgios beboet wordt voor wangedrag. Hij werd eerder dit jaar al gediskwalificeerd tijdens het toernooi n Rome, omdat hij een stoel op de baan gooide.

In 2015 kreeg Kyrgios een boete nadat hij een seksueel getinte opmerking over de vriendin van de Zwitser Stan Wawrinka had gemaakt. Een jaar later werd hij acht weken geschorst, omdat hij niet genoeg zijn best deed tijdens de Masters in Sjanghai.