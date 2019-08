Nick Kyrgios heeft woensdag (lokale tijd) bij het Masters-toernooi van Cincinnati wederom voor opschudding gezorgd door ruzie te maken met een scheidsrechter. De 24-jarige tennisser moet vrezen voor een zware straf na zijn scheldpartij in de richting van Fergus Murphy.

De Australiër kreeg het aan het einde van de tweede set van zijn tweederondepartij tegen de Rus Karen Khachanov (7-6 (3), 6-7 (4) en 2-6-nederlaag) aan de stok met Murphy. Kyrgios vond dat de Ierse arbiter de schotklok te vroeg startte, waardoor hij zich te veel moest haasten om te serveren.

"Dit is complete onzin, een schande", zei Kyrgios, die vervolgens de vaak traag spelende Rafael Nadal erbij haalde. "Als je beelden kan vinden dat 'Rafa' zo snel speelt, houd ik mijn mond en zal ik nooit meer wat zeggen. Maar ik weet zeker dat dat niet gaat lukken."

Na het verlies van de tweede set bleef de nummer 27 van de wereld klagen bij Murphy. Hij noemde de Ier "de slechtste scheidsrechter in het tennis". "Elke keer als hij de umpire bij mijn wedstrijd is, doet hij stomme shit." Die uitbarsting leverde Kyrgios een strafpunt op.

De Australiër ging vervolgens de kleedkamers in voor een toiletbezoek, hoewel Murphy hem daar geen toestemming voor had gegeven. In de gang sloeg Kyrgios twee rackets kapot.

Na zijn nederlaag weigerde Kyrgios Murphy een hand te geven. Terwijl hij de baan afliep, schold de omstreden tennisser de umpire uit voor "tool" (Engels voor 'ontzettende eikel').

Kyrgios had al vaker ruzie met Murphy

Het was al derde keer in drie maanden tijd dat Kyrgios ruzie maakte met Murphy. In juni schold hij de Ierse arbiter uit bij het grastoernooi van Queen's en twee weken geleden hadden de twee een aanvaring tijdens het ATP-toernooi van Washington, dat de Australiër uiteindelijk op zijn naam schreef.

De zesvoudig toernooiwinnaar op de ATP Tour had vorige week bij het toernooi van Montreal nog ruzie met een andere scheidsrechter omdat hij niet de handdoek kreeg die hij wilde.

Kyrgios is al meerdere malen bestraft door de ATP voor wangedrag. Zo werd hij in mei bij het graveltoernooi van Rome gediskwalificeerd vanwege een woede-uitbarsting, waarbij hij onder meer een stoel op de baan gooide. Dat leverde hem ook een boete van 20.000 euro op.