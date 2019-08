Naomi Osaka heeft woensdagavond (lokale tijd) met moeite de achtste finales van het prestigieuze WTA-toernooi in Cincinnati bereikt. De Japanse nummer één van de wereld rekende in drie sets af met Aliaksandra Sasnovich.

De 21-jarige Osaka, die op het Amerikaanse hardcourt liefst vier breaks incasseerde, had ruim twee uur nodig om de Wit-Russische te verslaan: 7-6 (3), 2-6 en 6-2. Sasnovich is de nummer 47 van de wereld.

Door haar overwinning doet Osaka goede zaken voor de WTA-ranking, want de mondiale nummer één strandde vorig jaar al in de eerste ronde. Voor een plek in de kwartfinales neemt de als tweede geplaatste Osaka het op tegen Hsieh Su-wei uit Taiwan.

Ook Sloane Stephens had het niet makkelijk in haar tweederondepartij. De Amerikaanse nummer tien van de wereld won na twee uur en acht minuten in drie sets van Yulia Putintseva: 2-6, 6-4 en 6-3. In de achtste finales neemt Stephens het op tegen Svetlana Kuznetsova.

Bertens strandt ook in dubbelspel

Titelverdedigster Kiki Bertens strandde al in de tweede ronde. De Nederlandse nummer vijf van de wereld, die in de eerste ronde door een bye niet in actie hoefde te komen, verloor dinsdagavond in haar eerste partij van de Amerikaanse Venus Williams.

Ook in het dubbelspel is de 27-jarige Bertens inmiddels uitgeschakeld. De Westlandse en haar Kroatische dubbelpartner Donna Vekic zouden het in de tweede ronde opnemen tegen Demi Schuurs en de Duitse Anna-Lena Grönefeld, maar door een walkover gaan Schuurs en Grönefeld naar de kwartfinales.

Het sterk bezette hardcourttoernooi in Cincinnati geldt als voorbereiding op de US Open. Het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar wordt van 26 augustus tot en met 8 september gehouden in New York.