Simona Halep heeft woensdag met de nodige moeite de derde ronde bereikt van het WTA-toernooi in Cincinnati. De Roemeense had drie sets nodig om de Russin Ekaterina Alexandrova te kloppen.

De nummer vier van de wereld moest de eerste set op het Western & Southern Open nog aan de mondiale nummer 43 laten, maar herstelde zich daarna: 3-6, 7-5 en 6-4.

Na het verlies in het eerste bedrijf kwam ze in de tweede set een break achter. Zoals wel vaker knokte Halep zich terug in de partij en won ze de set. In set drie brak ze op 4-4 de service van Alexandrova, waarna ze het afmaakte.

Het was voor de winnares van Wimbledon haar eerste wedstrijd nadat ze vorige week in de kwartfinales van de Rogers Cup in Canada opgaf met een onderbeenblessure.

In de derde ronde stuit de 27-jarige Halep op de winnares van de partij tussen de Amerikaanse Madison Keys, als zestiende geplaatst, en de Russin Daria Kasatkina.

Het toernooi krijgt hoe dan ook een andere winnares dan vorig jaar, aangezien regerend kampioene Kiki Bertens dinsdag al in de tweede ronde ten onder ging tegen Venus Williams.