Ashleigh Barty heeft woensdag dankzij een zege op Maria Sharapova de derde ronde bereikt van het WTA-toernooi in Cincinnati. Ook Simona Halep en Karolína Plísková wisten zich door de tweede ronde heen te slaan.

Barty had opvallend weinig moeite met Sharapova, die het Western & Southern Open in 2011 nog won. De Russin pakte maar vijf games: 6-4 en 6-1.

De Australische nummer twee van de wereld kwam in het eerste bedrijf nog wel een break achter, maar herstelde het evenwicht snel. In set twee gunde ze de voormalig nummer één van de wereld geen kans meer.

De winnares van Roland Garros ging vorige week in haar eerste partij sinds Wimbledon nog onderuit. Ze verloor in Toronto van de Amerikaanse Sofia Kenin.

In de derde ronde wacht Barty een confrontatie met de Poolse Iga Swiatek of de Estse Anett Kontaveit.

Simona Halep moest alle zeilen bijzetten in haar partij. (Foto: Pro Shots)

Halep met pijn en moeite door

Halep had het tegen Ekatatina Alexandrova een stuk lastiger. De nummer vier van de wereld moest de eerste set nog aan de mondiale nummer 43 laten, maar herstelde zich daarna: 3-6, 7-5 en 6-4.

Na het verlies in het eerste bedrijf kwam ze in de tweede set een break achter. Zoals wel vaker knokte Halep zich terug in de partij en won ze de set. In set drie brak ze op 4-4 de service van Alexandrova, waarna ze het afmaakte.

Het was voor de winnares van Wimbledon haar eerste wedstrijd nadat ze vorige week in de kwartfinales van de Rogers Cup in Canada opgaf met een onderbeenblessure.

In de derde ronde stuit de 27-jarige Halep op de winnares van de partij tussen de Amerikaanse Madison Keys, als zestiende geplaatst, en de Russin Daria Kasatkina.

Karolína Plísková haalde met gemak de derde ronde. (Foto: Pro Shots)

Plísková eenvoudig langs lucky loser

Karolína Plísková had het in de tweede ronde een stuk eenvoudiger. De Tsjechische nummer drie van de plaatsingslijst stond tegen de Chinese Wang Yafan maar dik een uur op de baan. De sterk serverende Plísková gunde de lucky loser maar vier games: 6-1 en 6-3.

De Tsjechische maakte alle kans om na deze week de nieuwe nummer één van de wereld te worden. Dan moet ze het in ieder geval beter dan doen Naomi Osaka en Barty, de huidige nummers één en twee van de wereld.

In de derde ronde treft ze hoe dan ook een qualifier. Ze speelt tegen de winnares van de partij tussen de Russin Veronika Kudermetova en de Zweedse Rebecca Peterson, twee vrouwen die zich allebei via de kwalificaties voor het toernooi wisten te plaatsen.

Het toernooi krijgt een andere winnares dan vorig jaar, aangezien regerend kampioene Kiki Bertens dinsdag al in de tweede ronde ten onder ging tegen Venus Williams.