Serena Williams heeft zich in de nacht van dinsdag op woensdag teruggetrokken voor het WTA-toernooi van Cincinnati. De 23-voudig Grand Slam-winnares heeft te veel last van haar rug.

De fysieke problemen leidden er zondag al toe dat Williams huilend opgaf tegen Bianca Andreescu tijdens de finale van het WTA-toernooi van Toronto.

"Het toernooi in Cincinnati is echt een van mijn favorieten. Ik heb er alles aan gedaan om er klaar voor te zijn, maar helaas is mijn rug niet in orde", aldus de 37-jarige Amerikaanse.

Het besluit van Williams komt een kleine twee weken voor de start van de US Open, waar ze zesvoudig winnares is. Vorig jaar moest ze in een veelbesproken finale haar meerdere erkennen in Naomi Osaka.

Williams, die nog één Grand Slam-titel nodig heeft om recordhoudster Margaret Court te evenaren, wacht inmiddels al ruim 2,5 jaar op een toernooizege. Begin 2017 boekte ze op de Australian Open haar laatste succes.

Het toernooi in Cincinnati raakte dinsdagavond al in de tweede ronde de titelverdedigster kwijt, want Kiki Bertens ging in drie sets ten onder tegen Serena Williams' zus Venus Williams.

Djokovic en Federer naar derde ronde

Bij het mannentoernooi in Cincinnati bereikten titelverdediger Novak Djokovic en Roger Federer in de nacht van dinsdag op woensdag eenvoudig de derde ronde.

De als eerste geplaatste Djokovic was met 7-5 en 6-1 te sterk voor de Amerikaan Sam Querrey. Federer, de nummer drie van de plaatsingslijst, rekende zonder setverlies af met de Argentijn Juan Ignacio Londero: 6-3 en 6-4.

Vorig jaar troffen Djokovic en Federer elkaar in de finale van het toernooi in Cincinnati. De Serviër won toen met 6-4 en 6-4.