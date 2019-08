Titelverdedigster Kiki Bertens is dinsdagavond al in de tweede ronde van het prestigieuze WTA-toernooi in Cincinnati uitgeschakeld. De Westlandse ging op het Amerikaanse hardcourt in drie sets onderuit tegen Venus Williams.

De 27-jarige Bertens, die in de eerste ronde door een bye niet in actie hoefde te komen, trok na een zenuwslopende partij van ruim twee uur aan het kortste eind tegen de twaalf jaar oudere Williams: 3-6, 6-3 en 6-7 (4).

Door haar vroege uitschakeling en toernooizege van vorig jaar verliest Bertens veel punten voor de WTA-ranking. De kopvrouw van het Nederlandse tennis daalt op de wereldranglijst in ieder geval één plek, naar de zesde positie, en kan ook nog door Elina Svitolina en Serena Williams gepasseerd worden.

Williams (WTA-65) plaatste zich voor de tweede ronde door de Amerikaanse qualifier Lauren Davis in twee sets te verslaan. In 2012 noteerde de zevenvoudig Grand Slam-winnares haar beste resultaat in Cincinnati door de halve finales te bereiken. Vorig jaar strandde ze in de tweede ronde.

Het WTA-toernooi van Cincinnati was voor Bertens haar laatste optreden in aanloop naar de US Open. Het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar begint op maandag 26 augustus en duurt tot en met zondag 8 september. Bertens werd vorige week in Toronto al in de achtste finales uitgeschakeld.

Venus Williams schakelde Kiki Bertens uit. (Foto: Getty Images)

Williams effectiever dan Bertens

In de eerste set ging het lang gelijk op tussen Bertens en Williams, maar de Westlandse was op haar eigen service net wat onzorgvuldiger dan de Amerikaanse. Door twee breaks kwam ze op een 2-5-achterstand en door een aantal onnodige fouten wist ze zich niet meer terug te knokken.

In het tweede bedrijf leek alles anders. Hoewel Bertens in haar eerste servicegame een breakpoint tegen kreeg en ook haar eerste opslag nog niet geweldig liep, bleef ze overeind en toonde de kopvrouw van het Nederlandse tennis zich effectief.

Bertens benutte op 1-0 het eerste breakpoint dat ze kreeg en liep dankzij een love break even later zelfs uit naar een 4-0-voorsprong. Hoewel ze die dubbele break nog uit handen gaf en Williams daarmee terug liet komen, herstelde Bertens zich op 4-3 door voor de derde keer de servicegame van Williams te winnen en de set binnen te slepen.

In het beslissende derde bedrijf toonde Bertens zich opnieuw wisselvallig. Ze zag haar eerste servicegame in een love break eindigen, waarna Williams met een love game naar een 3-0-voorsprong uitliep. Williams won haar servicegames eenvoudig, maar verzuimde de wedstrijd op 5-3 uit te serveren. In de tiebreak beschikte ze alsnog over de langste adem, waardoor Bertens titelprolongatie kan vergeten.