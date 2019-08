Cori 'Coco' Gauff heeft dinsdag een wildcard ontvangen voor het hoofdtoernooi van de US Open. De pas vijftienjarige Amerikaanse staat in New York voor het tweede Grand Slam-toernooi uit haar loopbaan.

Gauff plaatste zich deze zomer als jongste qualifier in het open tijdperk voor het hoofdtoernooi van Wimbledon. De revelatie schakelde op 'het heilige gras' in Londen onder anderen haar idool Venus Williams uit en bereikte zelfs de achtste finales, waarin ze werd uitgeschakeld door de Roemeense Simona Halep.

Na haar succesvolle optreden op Wimbledon deed Gauff in het enkelspel alleen nog mee aan het WTA-toernooi van Washington, waar ze de kwalificaties overleefde en vervolgens in de eerste ronde werd uitgeschakeld. In het dubbelspel schreef de Amerikaanse het hardcourttoernooi op haar naam.

Gauff, die de 140e plek op de WTA-ranking bezet, is niet de enige tiener die een wildcard voor de US Open ontvangt. Ook haar landgenotes Caty McNally, Whitney Osuigwe en Katie Volynets (allen zeventien jaar) en de zestienjarige Française Diane Parry mogen meedoen aan het hoofdtoernooi.

Cori Gauff won onlangs in het dubbelspel het WTA-toernooi van Washington. (Foto: Pro Shots)

Oud-winnares Stosur krijgt eveneens wildcard

De organisatie van de US Open deelde ook een wildcard uit aan oud-winnares Samantha Stosur. De 35-jarige Australische schreef het toernooi in 2011 op haar naam. Het was haar eerste en tot dusver enige Grand Slam-titel.

Bij de mannen wordt Jack Sock dankzij een wildcard tot het hoofdtoernooi toegelaten. De 26-jarige Amerikaan, die door een slepende duimblessure naar de 176e positie op de wereldranglijst is gezakt, kwam op de US Open nooit verder dan de achtste finales.

Sock is een van de zes Amerikanen die een wildcard krijgen. Ernesto Escobedo, Bjorn Fratangelo, Marcos Giron, Denis Kudla en Zachary Svajda. Ook de Fransman Antoine Hoang mag meedoen aan het hoofdtoernooi, terwijl de achtste wildcard nog vergeven moet worden.

Het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar gaat op 26 augustus van start en duurt tot en met zondag 8 september. Bij de vrouwen trok Naomi Osaka vorig jaar aan het langste eind na een spectaculaire finale tegen Serena Williams en bij de mannen ging de titel op Flushing Meadows naar Novak Djokovic.