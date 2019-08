Andy Murray doet later deze maand niet mee aan de US Open. De voormalige nummer één van de wereld maakte dat maandagavond bekend nadat hij verloor bij zijn rentree in Cincinnati.

De 32-jarige Murray keerde terug in het enkelspel na een slepende heupblessure. Hij moest met 4-6 en 4-6 zijn meerdere erkennen in Richard Gasquet en besluit niet in te gaan op het aanbod om een wildcard aan te nemen voor de US Open.

"We hoopten dat we het nog iets langer aan konden kijken om te zien hoe ik me voel en om wat wedstrijden te spelen en te trainen", aldus Murray na zijn nederlaag tegen Gasquet.

"Ik heb deze beslissing genomen in samenspraak met mijn team. Ik wilde geen wildcard aannemen, want ik wist gewoon niet hoe ik me na deze partij zou voelen. Ik had meer duidelijkheid over mezelf gewild."

Begin dit jaar kwam Murray nog in actie bij de Australian Open, waarna hij zich liet opereren aan zijn heup. Hij vreesde nooit meer in actie te kunnen komen, maar staat nu dus toch weer op de baan.

'Het zat er al aan te komen'

De Schot, door zijn fysieke problemen afgezakt naar de 324e plaats op de wereldranglijst, wil met zijn afzegging voor de US Open voorkomen dat alle aandacht op hem gevestigd wordt.

"Als ik de wildcard had geaccepteerd en vervolgens toch niet zou spelen, had ik veel vragen over mijn heup gehad en zou iedereen denken dat er weer iets mis is", aldus Murray.

"Het zat er al aan te komen dat ik niet zou gaan spelen. Hoewel ik me tegen Gasquet fysiek prima voelde, werden mijn benen zwaar aan het eind van de partij. Dat verandert niet in een paar weken."

Drievoudig Grand Slam-winnaar Murray won de US Open in 2012. Vier jaar eerder was hij verliezend finalist in New York. De US Open begint op 26 augustus. Bij de mannen ging de zege vorig jaar naar Novak Djokovic en bij de vrouwen verdedigt Naomi Osaka haar titel.