Andy Murray heeft zijn rentree in het enkelspel niet op kunnen luisteren met een zege. De Schot verloor in de eerste ronde van het Masters-toernooi van Cincinnati in twee sets van de Fransman Richard Gasquet: 4-6 en 4-6.

Murray liep in beide sets achter de feiten aan. Hij werd zowel in de eerste als de tweede set in de openingsgame gebroken en slaagde er niet in om die schade te herstellen.

De 32-jarige routinier kwam begin dit jaar bij de Australian Open voor het laatst in actie in het enkelspel. Hij liet zich daarna opereren aan zijn geblesseerde heup en vreesde nooit meer in actie te kunnen komen.

Murray deed in de afgelopen maanden echter een paar keer met succes mee aan een aantal dubbeltoernooien en kon zo eerder dan verwacht terugkeren in het enkelspel in Cincinnati.

Murray temperde verwachtingen

Murray temperde in aanloop naar het toernooi in Cincinnati wel de verwachtingen. Hij benadrukte dat hij nog steeds wat aan het herstellen is van zijn operatie.

"Ik ben volledig pijnvrij, al verwacht ik nog niet zo wendbaar te zijn als voorheen. Dat heeft nog wat tijd nodig. Als je op het hoogste niveau tegenover de beste spelers staat, slaan ze de bal harder terug", zei hij.

Murray was drie jaar geleden nog de nummer één van de wereld, maar is inmiddels afgezakt naar de 324e plaats op de wereldranglijst. Hij won in 2016 ook voor het laatst toernooien, waaronder Wimbledon.