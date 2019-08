Kiki Bertens stuit in de tweede ronde van het WTA-toernooi van Cincinnati op Venus Williams. De 39-jarige Amerikaanse was in de eerste ronde in twee sets te sterk voor haar landgenote Lauren Davis: 7-5 en 6-2.

Williams had alleen in de eerste set moeite met Davis, maar nadat ze die set binnen had gesleept, had ze het in de tweede set een stuk eenvoudiger en stelde ze relatief snel de zege veilig.

De oudere zus van Serena Williams is afgezakt naar de 65e positie van de wereldranglijst. Ze won in 2015 in Tokio voor het laatst een toernooi en in 2008 op Wimbledon voor het laatst een Grand Slam.

Bertens is de titelverdediger in Cincinnati. Ze staat momenteel vijfde op de wereldranglijst en hoefde daarom niet in actie te komen in de eerste ronde van het prestigieuze toernooi.

Bertens heeft behoorlijk wat punten te verdedigen

Doordat Bertens de titelverdediger is in Cincinnati heeft ze behoorlijk wat punten te verdedigen en moet ze er bij een vroegtijdige uitschakeling voor vrezen dat ze flink wat plaatsen zakt op de ATP-ranking.

Het toernooi van Cincinnati geldt als een van de laatste voorbereidingen op de US Open, die op maandag 26 augustus van start gaat en duurt tot en met zondag 8 september.

Bertens kwam maandag wel in actie in het dubbelspel in Cincinnati. Ze rekende samen met de Kroatische Donna Vekic in de eerste ronde in drie sets af met de Chinezen Yingying Duan en Saisai Zheng: 4-6, 6-3 en 10-7.