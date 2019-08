Robin Haase heeft maandag een vrije val gemaakt op de wereldranglijst. De Hagenaar staat niet meer bij de beste honderd en bezet met zijn 123e plek de laagste positie in negen jaar.

De 32-jarige Haase geeft liefst 37 plaatsen prijs op de mondiale ranking. De laatste keer dat hij buiten de top honderd stond, was in april 2015, toen hij van de 83e naar de 101e plek zakte.

In juli 2010 stond Haase 134e op de ATP-ranking, waarna hij langzaam maar zeker klom op de ranglijst. De laatste jaren behoorde hij veelal tot de top veertig. Zijn hoogste ranking was een 33e plek in juli 2012.

Haase is bezig aan een moeizaam jaar, waarin hij pas negen partijen won op het hoogste niveau. Begin 2019 was hij nog de mondiale nummer 49, waarna hij steeds verder wegzakte. Deze maand kwalificeerde hij zich niet voor het Masters-toernooi van Montreal.

Zijn vrije val betekent ook dat deelname aan de US Open van later deze maand in gevaar is voor Haase, die nu veroordeeld is tot de kwalificaties. Hij ontbrak op de US Open van 2010 voor het laatst op een Grand Slam-toernooi en was er sindsdien 35 keer bij.

De top vier van de wereldranglijst blijft met Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer en Dominic Thiem ongewijzigd. De top tien wordt gecompleteerd door Kei Nishikori, Alexander Zverev, Stéfanos Tsitsipás, Daniil Medvedev, Karen Khachanov en Fabio Fognini.

Robin Haase is recent succesvoller in het dubbelspel dan in het enkelspel. Zondag was hij met Wesley Koolhof verliezend finalist in Montreal. (Foto: Pro Shots)

Bertens blijft vijfde

Op de wereldranglijst bij de vrouwen veranderde in de top weinig, al neemt Naomi Osaka zoals bekend de eerste positie over van Ashleigh Barty. Kiki Bertens is nog altijd de nummer vijf.

Serena Williams, die zondag in de finale van het WTA-toernooi in Toronto huilend moest opgeven met een rugblessure, stijgt twee plaatsen en is nu de nummer acht van de wereld.

De top tien wordt gevormd door achtereenvolgens Osaka, Barty, Karolína Plísková, Simona Halep, Bertens, Petra Kvitová, Elina Svitolina, Williams, Aryna Sabalenka en Sloane Stephens.

Alle tennissers werken toe naar de US Open, waarvan het hoofdtoernooi op 26 augustus begint. Op het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar in New York gelden Djokovic en Osaka als titelverdedigers.

Kiki Bertens is nog altijd de mondiale nummer vijf. (Foto: Pro Shots)