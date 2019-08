Andy Murray benadrukt dat hij niet meteen op zijn best zal zijn wanneer hij maandagavond zijn rentree maakt bij het Masters-toernooi van Cincinnati. De voormalige nummer één van de wereld keert terug na blessureleed.

Murray maakte vrijdag bekend dat hij na lange afwezigheid meedoet aan het hardcourttoernooi en zijn terugkeer is eerder dan verwacht. In Cincinnati staat hij tegenover Richard Gasquet in de openingsronde.

"Ik ben volledig pijnvrij, al verwacht ik nog niet zo wendbaar te zijn als voorheen. Dat heeft nog wat tijd nodig", zegt de 32-jarige Murray tegen The Guardian.

"Als je op het hoogste niveau tegenover de beste spelers staat, slaan ze de bal harder terug. Het zal wat tijd kosten om daaraan te wennen. Ik ben ook nog wat herstellende van mijn heupoperatie."

Begin dit jaar kwam Murray bij de Australian Open voor het laatst in actie in het enkelspel. Daarna liet hij zich opereren aan zijn heup en vreesde hij nooit meer in actie te kunnen komen.

Op Wimbledon vormde Andy Murray in het dubbelspel een koppel met Serena Williams. (Foto: Pro Shots)

'Dit is het juiste moment'

Murray, die eerder dit jaar al terugkeerde in het dubbelspel, voelt zich er na wat wikken en wegen klaar voor om in Cincinnati weer individueel terug te keren op de baan.

"Een van de redenen is dat ik geen pijn meer heb. Ik herstel goed van trainingen en heb geen problemen meer. In die trainingen heb ik weer tegenover topspelers gestaan", aldus de Schot, inmiddels de mondiale nummer 324.

"Op een gegeven moment moet je de stap zetten en het weer gaan proberen. Volgens mijn team is dit het juiste moment. Dat is waarom ik nu terugkeer."

Het Masters-toernooi van Cincinnati duurt tot en met zondag. Murray won het sterk bezette toernooi in 2008 en 2011. Vorig jaar, toen Novak Djokovic de titel veroverde, strandde hij al in de eerste ronde.