Serena Williams heeft zondag tijdens de finale van het WTA-toernooi van Toronto al na vier games de strijd moeten staken. Rafael Nadal was in de eindstrijd van het Masters-toernooi van Montreal veel te sterk voor Daniil Medvedev.

Williams gaf tegen Bianca Andreescu bij een 3-1-achterstand in de eerste set huilend op met een rugblessure.

Toen de finale op het Canadese hardcourt slechts twintig minuten onderweg was, ging de 37-jarige Williams op het bankje zitten en gaf ze in tranen te kennen niet meer verder te kunnen.

"Het spijt me dat het niet lukte vandaag", zei de 23-voudig Grand Slam-winnares bij de prijsuitreiking. "Het is een zwaar jaar voor me, maar ik blijf het proberen."

Williams wacht al ruim twee jaar op een toernooizege. Na haar winst van de Australian Open-finale van 2017 lukte het haar niet meer een titel aan haar indrukwekkende erelijst toe te voegen.

Voor de pas negentienjarige Andreescu, die in de derde ronde te sterk was voor Kiki Bertens, is het haar tweede toernooizege. Eerder dit jaar zorgde het Canadese talent voor een grote verrassing door te winnen in Indian Wells.

Rafael Nadal was oppermachtig in de finale tegen Daniil Medvedev. (Foto: Pro Shots)

Nadal overklast Medvedev in finale

In Montreal, waar de mannen deze week in actie komen, maakte Nadal zijn favorietenrol waar. De als eerste geplaatste Spanjaard liet Medvedev (8) met 6-3 en 6-0 kansloos.

Nadal, die alleen in de kwartfinale tegen Fabio Fognini een set inleverde, begon nog stroef aan de eindstrijd tegen zijn Russische tegenstander. Nadat hij zijn eerste servicegame had ingeleverd, liet de Spanjaard echter weinig steken meer vallen.

Voor de 33-jarige Nadal is het na 2005, 2008, 2013 en 2018 de vijfde keer dat hij het Masters-toernooi in Canada wint. In totaal staat de teller nu op 83 titels in zijn indrukwekkende loopbaan.

In de oneven jaren spelen de mannen in Montreal en de vrouwen in Toronto. In de even jaren zijn de rollen omgedraaid.

Haase en Koolhof verliezen dubbelspel

In Montreal grepen Robin Haase en Wesley Koolhof naast de titel in het dubbelspel. Het Nederlandse duo verloor in de finale met 5-7 en 5-7 van het Spaans/Argentijnse koppel Marcel Granollers/Horacio Zeballos.

Haase en Koolhof vormden in Montreal pas voor de tweede keer een koppel op een Masters-toernooi. In april schopten ze het in Monte Carlo eveneens tot de eindstrijd.

Demi Schuurs en haar Duitse tennispartner Anna-Lena Grönefeld grepen in Toronto eveneens naast de dubbeltitel. De als eerste geplaatste Tsjechische speelsters Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova waren in de finale in twee sets te sterk: 7-5 6-0. De eindstrijd duurde maar iets meer dan een uur.