Rafael Nadal heeft zich in de nacht van zaterdag op zondag zonder te spelen voor de finale van het Masters-toernooi in Montreal geplaatst. Bij het WTA-toernooi van Toronto bereikte Serena Williams de eindstrijd.

Topfavoriet Nadal had op het Canadese hardcourt in de halve finales moeten aantreden tegen Gaël Monfils, maar de Fransman trok zich vlak voor de partij terug vanwege een enkelblessure.

In de finale staat Nadal tegenover Daniil Medvedev. De Rus was in zijn halve finale in twee sets te sterk voor landgenoot Karen Khachanov. Het werd 6-1 en 7-6 (6).

Nadal, momenteel achter Novak Djokovic de nummer twee van de wereld, gaat in Canada voor zijn vijfde eindzege. Hij won het toernooi in 2005, 2008, 2013 en vorig jaar.

In het dubbelspel in Montreal was er succes voor Robin Haase en Wesley Koolhof. Het Nederlandse duo bereikte de finale door het koppel Rohan Bopanna/Denis Shapovalov met 7-6 (3) en 7-6 (7) opzij te zetten.

De Spanjaard Marcel Granollers en de Argentijn Horacio Zeballos zijn zondag de tegenstanders in de finale. Haase en Koolhof kunnen voor het eerst een Masters-toernooi winnen.

Gaël Monfils op het moment dat hij zich terugtrekt voor zijn partij tegen Rafael Nadal. (Foto: Pro Shots)

Williams verslaat Bouzková

In Toronto was 23-voudig Grand Slam-winnares Williams de Tsjechische Marie Bouzková de baas in de halve eindstrijd. Na een stroeve start werd het 1-6, 6-3 en 6-3.

De 37-jarige Williams, die in de vorige ronde voor het eerst sinds de verloren US Open-finale van vorig jaar tegenover Naomi Osaka stond, treft in de finale Bianca Andreescu, de nummer 27 van de wereld.

Ook in Toronto was er Nederland succes in het dubbelspel, want Demi Schuurs en haar partner Anna-Lena Grönefeld klopten het duo Gabriela Dabrowski/Xu Yifan (6-0, 6-3) en staan net als Haase en Koolhof in de finale.

Kiki Bertens deed in het enkelspel mee aan het WTA-toernooi in Toronto. De Nederlandse nummer vijf van de wereld werd donderdag in de achtste finales uitgeschakeld door Andreescu.

Alle tennissers werken toe naar de US Open, die eind deze maand begint. Bij de vrouwen verdedigt Osaka haar titel in New York en bij de mannen werd de finale vorig jaar gewonnen door Djokovic.

Serena Williams neemt de felicitaties van Marie Bouzková in ontvangst. (Foto: Pro Shots)