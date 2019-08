Rafael Nadal heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag de halve finales van het ATP-toernooi in Montréal bereikt. De Spaanse titelverdediger was in drie sets te sterk voor Fabio Fognini: 2-6, 6-1 en 6-2.

Fognini won in zijn loopbaan al vier keer van Nadal en leek na de eerste set hard op weg naar overwinning nummer vijf. Twee keer ontfutselde de Italiaan Nadal zijn service en daardoor won hij de eerste set.

Daarna was de Spaanse nummer twee van de wereld echter bij de les en gunde hij Fognini nog maar drie games. Daarmee bereikte Nadal voor de zevende keer in zijn loopbaan de laatste vier in Canada. Vier keer eerder was hij de beste: vorig jaar, in 2005, in 2009 en in 2013.

In de halve finales speelt de als eerste geplaatste Nadal tegen de winnaar van de partij tussen Gaël Monfils en Roberto Bautista-Agut. De confrontatie tussen de Fransman en de Spanjaard staat zaterdag op het programma.

Rafael Nadal neemt de felicitaties van Fabio Fognini in ontvangst. (Foto: Getty Images)

Concurrenten Nadal laten het afweten

De andere halve finale in Montreal is een Russisch onderonsje tussen Karen Khachanov en Daniil Medvedev, die allebei een even verrassende als makkelijke zege boekten op een hoger geplaatste speler.

Khachanov was vrijdag in de kwartfinales verantwoordelijk voor de uitschakeling van oud-winnaar Alexander Zverev. De Duitser, derde op de wereldranglijst, verloor beide sets met 6-3. Dat kwam vooral door zijn haperende service: hij sloeg maar liefst acht dubbele fouten.

Medvedev, de nummer acht van de wereld, gunde Dominic Thiem slechts vier games. De Oostenrijkse nummer vier van de ranglijst moest al binnen een uur zijn tegenstander feliciteren: 6-3 en 6-1.