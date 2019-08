Naomi Osaka is vanaf maandag weer de nummer één van de wereld. De Japanse herovert de koppositie op de WTA-ranglijst door de nederlaag van Karolína Plísková in de kwartfinales van het WTA-toernooi in Toronto.

Plísková ging vrijdag bij de laatste acht in drie sets onderuit tegen het Canadese talent Bianca Andreescu: 0-6, 6-2 en 4-6. Donderdag was Andreescu ook al verantwoordelijk voor de uitschakeling van Kiki Bertens.

De 21-jarige Osaka neemt de eerste plek over van Ashleigh Barty, die eerder dit jaar Roland Garros op haar naam schreef. De Australiër liet zich in Canada al in de tweede ronde verrassen door de Amerikaanse Sofia Kenin.

Hierdoor raakte Barty de eerste plaats volgende week sowieso kwijt aan Osaka, maar Plísková had de koppositie ook nog kunnen veroveren. Door haar verlies tegen Andreescu is dat niet meer mogelijk voor de Tsjechische, die nu de nummer drie van de wereld blijft.

Osaka werd begin dit jaar ook al nummer een van de wereld, nadat ze de titel op de Australian Open greep. De Aziatische raakte die positie in juni weer kwijt aan Barty.