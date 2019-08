Naomi Osaka is vanaf maandag weer de nummer één van de wereld. De Japanse herovert, ondanks een nederlaag tegen Serena Williams, de koppositie dankzij het verlies van Karolína Plísková in de kwartfinales van het WTA-toernooi in Toronto.

Plísková ging vrijdag bij de laatste acht in drie sets onderuit tegen het Canadese talent Bianca Andreescu: 0-6, 6-2 en 4-6. Donderdag was Andreescu ook al verantwoordelijk voor de uitschakeling van Kiki Bertens in de achtste finales.

De 21-jarige Osaka neemt de eerste plek over van Ashleigh Barty, die eerder dit jaar Roland Garros op haar naam schreef. De Australiër liet zich in Canada al in de tweede ronde verrassen door de Amerikaanse Sofia Kenin.

Hierdoor raakt Barty de eerste plaats volgende week sowieso kwijt aan Osaka, maar Plísková had de koppositie ook nog kunnen veroveren. Door haar verlies tegen Andreescu is dat niet meer mogelijk voor de Tsjechische, die nu de nummer drie van de wereld blijft.

Osaka werd begin dit jaar ook al nummer één van de wereld nadat ze de titel op de Australian Open veroverde. Ze raakte die positie in juni weer kwijt aan Barty.

Bertens behoudt ondanks haar nederlaag in Toronto de vijfde positie op de ranglijst. Naast Osaka, Barty en Plísková moet de Westlandse ook de Roemeense Simona Halep boven zich dulden.

Bianca Andreescu schreeuwt het uit na haar zege op Karolína Plísková. (Foto: Pro Shots)

Williams neemt revanche voor verhitte US Open-finale

Door de nederlaag van Plísková wist Osaka zich voor haar partij met Williams dus al zeker van de nummer één-positie. Het gaf de Amerikaanse de kans zich te revancheren voor haar verloren US Open-finale van vorig jaar. Toen kreeg Williams het aan de stok met de umpire, waardoor ze onder meer een game moest inleveren.

Dit keer leek Williams vastberaden om zich alleen op tennis te richten. De 23-voudig Grand Slam-winnares was oppermachtig tegen Osaka en won in twee sets: 6-3 en 6-4.

Williams sloeg onder meer twaalf aces, kreeg geen enkel breakpunt tegen en had in beide sets aan een break genoeg. De nummer tien van de wereldranglijst had de partij in vijf kwartier op zak en boekte zo haar eerste zege op Osaka ooit.

De 37-jarige Amerikaanse treft in de halve finales de Tsjechische Marie Bouzková, die titelverdedigster Halep na de eerste set (6-4 voor Bouzková) zag opgeven met een achillespeesblessure. De andere halve finale in Toronto gaat tussen Andreescu en Kenin.