Andy Murray maakt volgende week bij het Masters-toernooi in Cincinnati zijn rentree in het enkelspel. De Schot heeft vrijdag een wildcard geaccepteerd voor het toernooi op het Amerikaanse hardcourt.

"Het gevoel dat je krijgt als je een wildcard voor het enkelspel in Cincinnati accepteert", schrijft de 32-jarige Murray op Facebook met daarbij een foto van zichzelf met een gebalde vuist.

De rentree van Murray komt daarmee eerder dan verwacht. Vorige maand liet hij nog weten dat hij verwachtte dat zijn terugkeer in het enkelspel misschien wel maanden op zich zou laten wachten.

De voormalig nummer een van de wereld kwam begin dit jaar op de Australian Open voor het laatst in actie in het enkelspel. Bij het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar werd hij in de eerste ronde uitgeschakeld door de Spanjaard Roberto Bautista Agut.

Kort na de Australian Open onderging Murray een operatie aan zijn rechterheup, waar hij al lange tijd last van had. Hij vreesde nooit meer in actie te kunnen komen, maar is inmiddels weer pijnvrij en maakte in juni zijn rentree in het dubbeltoernooi van Queen's.

Andy Murray en Feliciano López met de trofee voor hun toernooizege in het dubbelspel op Queen's. (Foto: Pro Shots)

Murray bekroonde rentree met dubbeltitel op Queen's

Bij het grastoernooi in Londen greep de drievoudig Grand Slam-winnaar samen met de Spanjaard Feliciano López de titel in het dubbelspel. Vervolgens deed hij op Wimbledon mee aan zowel het mannendubbelspel en het gemengd dubbelspel, maar durfde hij partijen in het enkelspel logischerwijs nog niet aan.

In het dubbeltoernooi bij de mannen werd Murray met de Fransman Pierre-Hugues Herbert al in de tweede ronde uitgeschakeld. In het gemengd dubbel strandde hij met Serena Williams in de achtste finales.

De Brit sprak eerder de hoop uit om op de US Open zijn rentree in het enkelspel te maken, maar daar kwam hij later op terug. Het is nog onduidelijk of hij later deze maand alsnog meedoet aan het enkeltoernooi in New York.

De Masters van Cincinnati gaat komende zondag van start. Het toernooi duurt tot en met volgende week zondag. Murray won het sterk bezette toernooi in 2008 en 2011. Vorig jaar strandde hij al in de eerste ronde en veroverde Novak Djokovic de titel.