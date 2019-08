Naomi Osaka heeft in de nacht van donderdag op vrijdag met het bereiken van de laatste acht bij het WTA-toernooi in Toronto een nieuwe stap naar de eerste plek op de wereldranglijst gezet. Bij het Masters-toernooi van Montreal is Rafael Nadal kwartfinalist.

In Toronto was de als tweede geplaatste Osaka de pas achttienjarige Poolse Iga Swiatek de baas. Het werd 7-6 (4) en 6-4 in een partij die bijna twee uur duurde.

Osaka kan bij het toernooi op het Canadese hardcourt de eerste plek op de WTA-ranking overnemen van Ashleigh Barty, die al in de eerste ronde strandde. De Japanse heeft in de jacht op het heroveren van de nummer één-positie nog wel concurrentie van Karolína Plísková, die ook in de kwartfinales staat.

Voor een plek bij de laatste vier staat Osaka tegenover Serena Williams. Het is de eerste ontmoeting tussen de twee sinds de veelbesproken US Open-finale van vorig jaar, toen Osaka won en Williams zich helemaal liet gaan tegen de umpire. 23-voudig Grand Slam-winnares Williams rekende in Toronto in de achtste finales af met de Russin Ekaterina Alexandrova: 7-5 en 6-4.

Ook de Tsjechische Marie Bouzková reikte tot de laatste acht. Ze versloeg Jelena Ostapenko uit Letland met 6-2 en 6-2. Kiki Bertens zit niet meer in het toernooi, want ze verloor donderdag in de achtste finales.

Nadal zonder setverlies door in Montreal

Op het Masters-toernooi van Montreal stoomde topfavoriet Nadal in de nacht van donderdag op vrijdag door naar de laatste acht. De Spanjaard klopte de Argentijn Guido Pella in twee sets: 6-3 en 6-4.

Bij afwezigheid van Novak Djokovic en Roger Federer is Nadal de enige speler uit de mondiale top drie die present is in Canada. De nummer twee van de ATP-ranking staat in de kwartfinales tegenover Fabio Fognini.

De Italiaan leed tegen Adrian Mannarino uit Frankrijk eveneens geen setverlies en won met 6-2 en 7-5. Ook Roberto Bautista Agut (7-5, 7-5 tegen Richard Gasquet) en Gaël Monfils (6-4, 6-0 tegen Hubert Hurkacz) zijn kwartfinalist in Montreal.

Alle tennissers werken toe naar de US Open, die eind deze maand begint. Bij de vrouwen verdedigt Osaka haar titel in New York en bij de mannen werd de finale vorig jaar gewonnen door Djokovic.

Rafael Nadal serveert in zijn partij tegen Guido Pella in Montreal. (Foto: Pro Shots)