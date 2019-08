Kiki Bertens heeft zich donderdag niet weten te plaatsen voor de kwartfinales van het sterk bezette WTA-toernooi in Toronto. De Westlandse ging in drie sets onderuit tegen het Canadese talent Bianca Andreescu.

De 27-jarige Bertens, als vijfde geplaatst, verloor met 1-6, 7-6 (7) en 4-6 van de acht jaar jongere Andreescu. De partij op het hardcourt in Canada nam iets meer dan 2,5 uur in beslag.

Ondanks haar uitschakeling verliest de kopvrouw van het Nederlandse tennis niet veel punten op de wereldranglijst, want vorig jaar werd ze in de kwartfinales uitgeschakeld in Toronto. Hoogstwaarschijnlijk blijft ze de nummer vijf op de wereldranglijst.

Bertens bereidde zich in Canada net als haar concurrenten voor op de US Open, het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar dat eind augustus begint. Daarvoor komt ze nog in actie in Cincinnati, waar ze volgende week haar titel verdedigt.

Andreescu staat in de kwartfinales tegenover Karolína Plísková. De Tsjechische kan de eerste plek op de wereldranglijst overnemen van Ashleigh Barty, die vroegtijdig werd uitgeschakeld. Daarvoor is ze wel afhankelijk van de resultaten van Naomi Osaka, die de koppositie op de WTA-ranking kan heroveren.

Bianca Andreescu juicht na een van haar gewonnen punten tegen Kiki Bertens. (Foto: Pro Shots)

Bertens overleeft matchpoint in tweede set

De wedstrijd tussen Bertens en Andreescu moest al na vier punten worden onderbroken wegens regen en werd na ongeveer een uur hervat. De Zuid-Hollandse begon matig en had het in de eerste set bijzonder lastig met de nummer 27 van de wereld, die door een schouderblessure haar eerste toernooi speelde sinds Roland Garros.

In het tweede bedrijf herpakte Bertens zich en kwam ze meteen een break voor, maar Andreescu herstelde het evenwicht in de vijfde game en sleepte er een tiebreak uit. Daarin overleefde de mondiale nummer vijf op 5-6 een matchpoint sloeg ze even later zelf wel toe op haar tweede setpunt.

In de derde set leverde Bertens direct haar service in, maar die break achterstand repareerde ze op 2-4. In de tiende game ging het alsnog mis voor de Nederlandse. Op eigen service werkte ze eerst nog twee matchpoints weg, maar op haar vierde matchpoint tegen sloeg ze een dubbele fout.