Naomi Osaka en Serena Williams hebben zich in de nacht van woensdag op donderdag voor de achtste finales van het WTA-toernooi in Toronto geplaatst. In Montreal bereikte Rafael Nadal moeizaam de derde ronde.

De 21-jarige Osaka was snel klaar met Tatjana Maria. Ze won de eerste set met 6-1 en zag haar Duitse opponente vervolgens opgeven.

Het bereiken van de derde ronde op het Canadese hardcourt betekent dat Osaka zich virtueel weer nummer één van de wereld mag noemen. Ze passeert op de WTA-ranking Ashleigh Barty, die in Toronto al in de eerste ronde verloor.

Het is nog niet zeker dat Osaka na het toernooi de nieuwe aanvoerster van de wereldranglijst is, want ook Karolína Plísková is nog in de race. De Tsjechische komt later op donderdag in actie in de achtste finales.

Overigens was Osaka dit jaar al de mondiale nummer één. Door haar eindzege op de Australian Open eind januari steeg ze naar de eerste plaats en die positie hield ze 21 weken vast, tot Barty haar in juni afloste.

Naomi Osaka speelde maar één set, omdat haar opponent Tatjana Maria geblesseerd opgaf. (Foto: Pro Shots)

Williams rekent af met Mertens

De 37-jarige Williams was als nummer acht van de plaatsingslijst een maatje te groot voor de Belgische Elise Mertens: 6-3 en 6-3.

De Amerikaanse kan bij de US Open van later deze maand het recordaantal van 24 Grand Slam-titels van Margaret Court evenaren.

Kiki Bertens is ook nog actief in Toronto. De Nederlandse nummer vijf van de wereld treft donderdagavond thuisspeelster Bianca Andreescu in de achtste finales. De partij begint rond 19.00 uur (Nederlandse tijd).

Serena Williams tijdens haar tweederondepartij in Toronto. (Foto: Pro Shots)

Nadal met moeite verder in Montreal

Bij het Masters-toernooi van Montreal had de als eerste geplaatste Nadal alle moeite om af te rekenen met de Brit Daniel Evans: 7-6 (6) en 6-4. Evans kreeg voldoende kansen, maar twee setpunten in de tiebreak van de eerste set waren niet aan hem besteed. Nadal won bij een 6-4-achterstand vier punten op rij.

Na een vroege break in set twee leek Nadal op een vlotte zege af te stevenen, maar het spel werd vanwege de regen stilgelegd. Evans brak na de hervatting terug, maar Nadal herstelde zich rap en serveerde de partij op 5-4 uit.

In de derde ronde treft Nadal, die vrijgeloot was in de openingsronde, de winnaar van de partij tussen de Argentijn Guido Pella en Radu Albot uit Moldavië.

Nadal won de Rogers Cup, die afwisselend in Toronto en Montreal wordt gespeeld, al vier keer. Vorig jaar was hij in de finale de Griek Stéfanos Tsitsipás in twee sets de baas: 6-2 en 7-6 (4).

Rafael Nadal in actie in Montreal. (Foto: Pro Shots)