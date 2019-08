Titelverdediger Rafael Nadal heeft zich woensdag moeizaam geplaatst voor de derde ronde van het Masters-toernooi in Montreal.

De Spaanse nummer één van de plaatsingslijst had op het Canadese hardcourt alle moeite om af te rekenen met de Brit Daniel Evans: 7-6 (6) en 6-4.

Evans kreeg voldoende kansen tegen de mondiale nummer twee, maar twee setpunten in de tiebreak van de eerste set waren niet aan hem besteed. Nadal won bij een 6-4-achterstand vier punten op rij.

Na een vroege break in set twee leek Nadal op een vlotte zege af te stevenen, maar het spel werd vanwege de regen stilgelegd. Evans brak na de hervatting terug, maar Nadal herstelde zich rap en serveerde de partij op 5-4 uit.

In de derde ronde treft Nadal, die vrijgeloot was in de openingsronde, de winnaar van de partij tussen de Argentijn Guido Pella en Radu Albot uit Moldavië.

Nadal won de Rogers Cup, die afwisselend in Toronto en Montreal wordt gespeeld, al vier keer. Vorig jaar was hij in de finale de Griek Stéfanos Tsitsipás in twee sets de baas: 6-2 en 7-6 (4).