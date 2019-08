Kiki Bertens heeft dinsdagavond (lokale tijd) met speels gemak de derde ronde van het sterk bezette WTA-toernooi in Toronto bereikt. De mondiale nummer één Ashleigh Barty werd direct uitgeschakeld op het Canadese hardcourt.

Bertens zegevierde na ruim een uur spelen tegen de Amerikaanse Francesca Di Lorenzo: 6-2 en 6-1. De Westlandse verloor geen enkele keer haar servicegame tegen de nummer 152 van de wereld en plaatste zelf in totaal vijf breaks.

Het was voor de 27-jarige Bertens haar eerste optreden nadat ze twee weken geleden in actie kwam op het graveltoernooi van Palermo. De mondiale nummer vijf bereikte de finale in Italië, maar greep naast haar tiende WTA-titel door een nederlaag tegen de Zwitserse Jil Teichmann.

Voor een plek in de kwartfinales in Toronto neemt Bertens het op tegen de Russin Daria Kasatkina of de Canadese Bianca Andreescu. De kopvrouw van het Nederlandse tennis kwam op de Rogers Cup, die afwisselend in Montreal en Toronto wordt gehouden, nooit verder dan de kwartfinales. Vorig jaar verloor ze in dat stadium van het toernooi van Barty.

Bertens bereidt zich net als haar concurrenten voor op de US Open, het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar dat eind augustus begint. Daarvoor komt Bertens nog in actie in Cincinnati, waar ze volgende week haar titel verdedigt.

Nummer één-positie Barty op het spel

Voor Barty zit het toernooi in Toronto er al na één partij op. De nummer één van de wereld, die net als Bertens in de eerste ronde een bye genoot, ging na een partij van bijna twee uur onderuit tegen het Amerikaanse talent Sofia Kenin: 7-6 (5), 3-6 en 4-6.

De 23-jarige Barty kwam vorig jaar in Montreal nog tot de halve finales en verliest daardoor de nodige punten voor de WTA-ranking. Daarbij komt dat ook haar nummer één-positie op het spel staat.

Zowel de Japanse Naomi Osaka als de Tsjechische Karolína Plísková kan Barty aflossen aan kop van de wereldranglijst. De mondiale nummer twee Osaka passeert Barty virtueel al op de ranking als ze woensdagavond haar tweederondepartij tegen de Duitse Tatjana Maria wint.

Barty schreef begin juni nog Roland Garros op haar naam en pakte zo haar eerste Grand Slam-titel. Op Wimbledon werd ze vervolgens al in de achtste finales uitgeschakeld.

Ashleigh Barty verloor haar eerste partij in Toronto. (Foto: Pro Shots)