Naomi Osaka heeft donderdag in een uitgebreid bericht op sociale media gereflecteerd op haar teleurstellende prestaties van de afgelopen maanden. De Japanse zegt dat ze het plezier in tennis begin dit jaar is kwijtgeraakt en vanaf nu minder druk wil leggen op haar resultaten.

De pas 21-jarige Osaka schreef in september 2018 de US Open op haar naam en won vier maanden later ook de Australian Open, maar daarna ging het bergafwaarts. Ze bereikte geen enkele keer de finale van een WTA-toernooi en op Wimbledon en Roland Garros werd ze in een vroegtijdig stadium uitgeschakeld.

"Als ik heel eerlijk ben, heb ik na de Australian Open geen plezier meer gehad in tennis", schrijft Osaka in een openhartig bericht op Twitter. "Ik was veel te veel bezig met slechte resultaten, in plaats van dat ik lering trok uit de wedstrijden zoals ik normaal gesproken altijd deed. Daar ben ik nu achter gekomen."

"De laatste maanden waren heel zwaar voor me. Als er dingen niet goed gaan, geef ik mezelf altijd volledig de schuld en heb ik de gewoonte om me af te sluiten. Gelukkig heb ik heel veel geweldige mensen om me heen gehad die me hielpen en zeiden dat ik mijn problemen kon delen met hen. Daar ben ik heel dankbaar voor."

Het is niet de eerste keer dat Osaka zich in het openbaar uitlaat over haar mentale worstelingen. In aanloop naar Wimbledon, waar ze begin juli verrassend genoeg al in de eerste ronde werd uitgeschakeld, bekende de tweevoudig Grand Slam-winnaar dat de nummer één-positie te veel druk met zich meebracht.

Naomi Osaka wil vooral weer plezier in tennis krijgen. (Foto: Pro Shots)

'Ik voel dat ik als persoon ben gegroeid'

Een maand eerder na haar vroegtijdige uitschakeling op Roland Garros - Katerina Siniakova was haar in de derde ronde de baas - liet Osaka zich in vergelijkbare bewoordingen uit. "Ik heb de laatste tijd veel hoofdpijn gehad. Waar ik normaal een vrij gevoel in m'n hoofd heb, was er nu constant een spanning", zei ze toen.

Osaka, die zich nu voorbereidt op het verdedigen van haar titel op de US Open, is blij dat ze de tijd heeft genomen om tot rust te komen. De Japanse spreekt van "de ergste maanden uit haar leven", maar heeft van die periode ook veel opgestoken.

"Ik heb nieuwe mensen ontmoet en dingen gedaan die ik normaal gesproken niet zo snel zou doen. De laatste tijd heb ik veel na kunnen denken en veel over mezelf geleerd. Ik voel dat ik als persoon flink ben gegroeid en ik ben daarom heel benieuwd wat de toekomst gaat brengen."

Osaka doet net als onder anderen Kiki Bertens volgende week mee aan het sterk bezette hardcourttoernooi van Toronto en geeft een week later acte de présence in Cincinnati. De US Open gaat op 26 augustus van start en duurt tot en met zondag 8 september.